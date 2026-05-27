Анна Асти подала иск из-за кавера хита «По барам» на татарском языке и отсудила 400 тысяч

27 мая 2026, 16:54

Super: Анна Асти выиграла в суде 400 тысяч из-за кавера хита «По барам»

Анна Дзюба (Асти) (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Популярная исполнительница Анна Асти (Дзюба) добилась частичного удовлетворения иска о защите авторских прав на песню «По барам». Музыкальный лейбл певицы ООО «Феникс Мьюзик» выиграл суд у видеопортала и администратора YouTube-канала, где опубликовали кавер на татарском языке.





Как стало известно Super из данных сервиса Rusprofile, изначально правообладатели требовали компенсацию в размере одного миллиона рублей. Ответчиками по делу проходили владелец видеосервиса, а также Сабина Алиева — администратор канала, на котором появилась запись. Позже от ответственности также удалось уйти ведущему шоу «Музлофт-Тур» Стасу Ярушину. Сам Ярушин прошлым летом называл иск со стороны артистки настоящим шоком.



В опубликованных судебных документах указывается, что нарушение выразилось в переводе текста песни, доведении его до всеобщего сведения и использовании произведения в составе видеозаписи. Спорную версию хита исполнила заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева в эфире проекта Стаса Ярушина.



Сабина Алиева не оспаривала факт нарушения, но сочла сумму компенсации завышенной. Суд согласился с этим доводом, снизив взыскание до 400 тысяч рублей. Кроме того, с администратора канала дополнительно взыскали госпошлину в размере 22 тысяч рублей. По информации источника, решение суда ещё может быть обжалованным в апелляционной инстанции.



