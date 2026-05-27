«У нее четвертая стадия рака, а ее обвиняют в притворстве»: Егор Крид вступился за Лерчек
Егор Крид рассказал, что больной раком Лерчек желают смерти в интернете
Певец Егор Крид встретился с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и рассказал о ее состоянии. Подробностями он поделился в беседе с журналом «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать».
По словам певца, Чекалина призналась ему, что многие желают ей смерти. Крид отметил, что блогерша действительно страдает от онкологии, однако «весь интернет» обвиняет ее в притворстве.
«Люди ненавидят людей, вот и все. И соцсети это провоцируют», — заявил исполнитель.В пример он привел историю своего земляка — комика Павла Воли. Певец рассказал, что после переезда юмориста из Пензы в Москву и его успеха в Comedy Club многие знакомые плохо отзывались о нем безо всяких оснований.
«Говорили, что в школе он вел себя плохо и изменял условной «Наташке». Все это была чушь. Его просто не любили за то, что у него получилось», — добавил Крид.Напомним, Чекалина уже несколько месяцев борется с четвертой стадией рака. О ходе лечения подписчикам сообщает ее жених — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини. Блогерша прошла несколько курсов химиотерапии и лишилась волос.
При этом в соцсетях периодически появляются посты с негативом в ее адрес — некоторые пользователи считают, что она выдумала болезнь, чтобы избежать наказания по делу об отмывании денег.