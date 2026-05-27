«У нее четвертая стадия рака, а ее обвиняют в притворстве»: Егор Крид вступился за Лерчек

27 мая 2026, 16:39

Егор Крид рассказал, что больной раком Лерчек желают смерти в интернете

Егор Крид (Фото: Телеграм/egorkreed)

Певец Егор Крид встретился с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и рассказал о ее состоянии. Подробностями он поделился в беседе с журналом «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать».





По словам певца, Чекалина призналась ему, что многие желают ей смерти. Крид отметил, что блогерша действительно страдает от онкологии, однако «весь интернет» обвиняет ее в притворстве.

«Люди ненавидят людей, вот и все. И соцсети это провоцируют», — заявил исполнитель.

«Говорили, что в школе он вел себя плохо и изменял условной «Наташке». Все это была чушь. Его просто не любили за то, что у него получилось», — добавил Крид.