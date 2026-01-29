Родила ради квартиры и находит счастье в алкоголе: почему сын Александры Черно снова оказался в реанимации? Новые подробности дела скандальной семьи

29 января 2026, 14:25

Александра Черно с сыном Стефаном (Фото: кадр видео Instagram* @sasha_cherno_official93)

Сашу Черно не раз критиковали на предмет того, что она недостаточно хорошо заботится о сыне. Подписчики обвиняют мать в том, что по ее вине сын Стефан страдает и не получает должного лечения. На очную ставку в студию программы «Пусть говорят» Александру вызвала её оппонентка и общественный активист Екатерина Микрюкова. Она требует лишить Черно родительских прав. О том, что на самом деле происходит в семье блогеров, и почему пятилетний ребенок снова оказался при смерти — в материале «Радио 1».





Содержание История Саши Черно и Иосифа Оганесяна Родила ради жилья: почему блогера Сашу Черно хотят лишить родительских прав Позиция Александры Черно Появление в студии Иосифа Оганесяна Мнение сестры Саши Черно Рекомендации врача

История Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Родила ради жилья: почему блогера Сашу Черно хотят лишить родительских прав

«Александру предупреждали о том, что ей не нужно рожать. Были все предпосылки к больному ребенку. Ей говорили ведущие реалити-шоу, на котором она была, что этого не стоит делать, будут большие проблемы. Врачи запрещали, но на шоу был внутренний конкурс за квартиру — кто быстрее родит ребенка в паре, тому эта квартира достанется», — рассказала Микрюкова в эфире программы.

Екатерина Микрюкова (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Позиция Александры Черно

Саша Черно (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Появление в студии Иосифа Оганесяна

Иосиф Оганесян (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Мнение сестры Саши Черно

Рекомендации врача