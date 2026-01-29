Родила ради квартиры и находит счастье в алкоголе: почему сын Александры Черно снова оказался в реанимации? Новые подробности дела скандальной семьи
Сашу Черно не раз критиковали на предмет того, что она недостаточно хорошо заботится о сыне. Подписчики обвиняют мать в том, что по ее вине сын Стефан страдает и не получает должного лечения. На очную ставку в студию программы «Пусть говорят» Александру вызвала её оппонентка и общественный активист Екатерина Микрюкова. Она требует лишить Черно родительских прав. О том, что на самом деле происходит в семье блогеров, и почему пятилетний ребенок снова оказался при смерти — в материале «Радио 1».
История Саши Черно и Иосифа Оганесяна
История любви Иосифа Оганесяна и Александры Черно привлекла внимание многих поклонников. В 2018 году они сыграли свадьбу, вскоре у них родился сын Стефан. Однако спустя шесть лет брак пары распался. В апреле 2025 года в студии телепередачи «Пусть говорят» Иосиф обвинил Александру в злоупотреблении алкоголем и заявил о своем намерении лишить ее родительских прав.
Вскоре после этого бывшие супруги снова стали жить вместе и начали лечение сына, который страдает эпилепсией. Ранее у мальчика произошел необычный приступ, после которого его госпитализировали в тяжелом состоянии. Несколько раз он выходил из комы, но затем снова погружался в нее. Мать ребенка намерена отстаивать свои права перед многочисленными хейтерами.
Родила ради жилья: почему блогера Сашу Черно хотят лишить родительских прав
Общественный деятель Екатерина Микрюкова обратилась в студию ток-шоу «Пусть говорят», требуя лишить блогера Александру Черно родительских прав. Она отметила, что блогерша родила сына в рамках телевизионного реалити-шоу, где паре обещали предоставить квартиру за рождение ребенка. Однако, по словам Микрюковой, Черно проигнорировала предупреждения врачей о возможных проблемах со здоровьем у ребенка.
«Александру предупреждали о том, что ей не нужно рожать. Были все предпосылки к больному ребенку. Ей говорили ведущие реалити-шоу, на котором она была, что этого не стоит делать, будут большие проблемы. Врачи запрещали, но на шоу был внутренний конкурс за квартиру — кто быстрее родит ребенка в паре, тому эта квартира достанется», — рассказала Микрюкова в эфире программы.
Врачи посоветовали Черно сначала восстановить здоровье, а затем думать о рождении ребенка. Сейчас, по словам Микрюковой, пятилетний Стефан развивается хуже, чем в три года, и не умеет говорить. Саша и ее бывший супруг открыто об этом говорят и делятся подробностями своей жизни в соцсетях.
Микрюкова предлагает взять эту семью под контроль. Органы опеки уже посещали семью блогеров, но не обнаружили никаких нарушений.
Позиция Александры Черно
Александра отвергает обвинения в плохом лечении и использовании ребёнка ради заработка. Блогер утверждает, что соблюдала здоровый образ жизни во время беременности и следовала всем рекомендациям медиков. Она пояснила, что генетическое заболевание не является её виной и что лечение было правильным и результативным.
По ее словам, у Стефана наблюдались приступы эпилепсии, однако они были незначительными и быстро купировались. Уточняется, что однажды бывший муж Александры изменил препарат после консультаций с разными специалистами, что привело к ухудшению состояния ребёнка. Главный врач клиники заранее предупреждал о возможных негативных последствиях такой замены. По заверению Александры, последний приступ у ребёнка произошёл именно из-за смены препарата. При этом женщина отрицает обвинения в невыполнении материнских обязанностей.
В одном из интервью Саша призналась, что находит удовольствие в жизни в состоянии алкогольного опьянения, так как это помогает ей справляться с реальностью. При этом она утверждает, что не страдает от алкогольной зависимости. Александра сообщила, что после выздоровления сына планирует переехать с ним в отдельное жильё.
Появление в студии Иосифа Оганесяна
Бывший супруг Александры, Иосиф Оганесян, сообщил, что изменил лекарственный препарат для их сына после консультации с медицинскими специалистами. Он объяснил своё решение тем, что заметил негативные последствия первоначального лекарства для здоровья ребёнка.
Иосиф заявляет, что его приоритетом является благополучие сына, и что он делает всё возможное для защиты мальчика. По его словам, из-за нападок недоброжелателей он даже потерял работу и испытывает трудности с заработком.
Мать Иосифа, Репсина Оганесян, предложила взять внука к себе в Краснодарский край. Однако Иосиф отказался от этого предложения, опасаясь за безопасность ребёнка.
Мнение сестры Саши Черно
Сестра Александры Черно, Татьяна Щербакова, удивлена обвинениями в адрес своей сестры. Она рассказала, что жила в семье три года и помогала заботиться о ребёнке. По словам Татьяны, в нормальной семье о детях всегда заботятся и обеспечивают их всем необходимым. Именно так и происходит в семье блогеров, добавила она.
Рекомендации врача
Врач порекомендовала оформить ребенку инвалидность, чтобы иметь возможность получать бесплатные лекарства. По ее словам, важно найти квалифицированного эпилептолога, который сможет скорректировать схему лечения. Психологическое состояние родителей оказывает значительное влияние на здоровье ребёнка, добавила медик.