Российских водителей могут перестать штрафовать за одно нарушение
Российских водителей могут перестать штрафовать за нарушение разметки в дни сильных снегопадов. Сейчас их можно лишь оспорить, что удается далеко не всегда. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин написал обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву, касающееся проблемы, связанной с зимними условиями на дорогах. В письме Шапарин отметил, что в периоды сильных снегопадов водители могут испытывать затруднения с видимостью дорожной разметки. Это приводит к тому, что они заезжают на выделенные полосы, выполняют повороты в неправильных местах или останавливаются там, где это запрещено.
Все зафиксированные нарушения регистрируются камерами наблюдения, и штрафы автоматически начисляются водителям. Размер штрафов может достигать 4,5 тысяч рублей, например, за выезд на полосу общественного транспорта.
Водители часто не согласны с такими штрафами. В связи с этим авторы инициативы предлагают временно прекращать фиксацию нарушений, связанных с разметкой, в дни сильных снегопадов. Это позволит водителям сосредоточиться на обеспечении безопасности дорожного движения.
