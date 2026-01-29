Российских водителей могут перестать штрафовать за одно нарушение

29 января 2026, 10:03

SHOT: В РФ водителей хотят перестать штрафовать за нарушение разметки в снегопад

Фото: iStock/yocamon

Российских водителей могут перестать штрафовать за нарушение разметки в дни сильных снегопадов. Сейчас их можно лишь оспорить, что удается далеко не всегда. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.