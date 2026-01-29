Аршавин добился снижения алиментов на детей от Юлии Барановской

29 января 2026, 01:22

Андрей Аршавин (Фото: Instagram* / @andrey.arshavin10)

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск футболиста Андрея Аршавина об изменении размера алиментов, выплачиваемых бывшей гражданской супруге Юлии Барановской. Об этом сообщила пресс‑служба портала судов общей юрисдикции столицы.