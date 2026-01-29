Аршавин добился снижения алиментов на детей от Юлии Барановской
Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск футболиста Андрея Аршавина об изменении размера алиментов, выплачиваемых бывшей гражданской супруге Юлии Барановской. Об этом сообщила пресс‑служба портала судов общей юрисдикции столицы.
Инстанция поддержала требование спортсмена пересмотреть сумму выплат на содержание детей, рождённых в гражданском браке с Барановской. Пара официально состояла в отношениях почти десять лет.
У Аршавина четверо детей от телеведущей и другой бывшей супруги – Алисы Казьминой. Кроме того, дочь ему подарила нынешняя спутница – Анна Петрушина.
Аршавин ранее заявлял, что текущий размер алиментов считает завышенным. По его словам, он выплачивает 62,5 % от зарплаты на четверых детей, хотя по закону может сократить сумму до 50 %. Футболист также упоминал, что уже проходил аналогичное судебное разбирательство с другой экс-супругой.
Барановская в 2014 году, по словам её адвоката Николая Фетисова, пошла на существенные уступки. Телеведущая отказалась от взыскания алиментов за предыдущие десять месяцев, сумма которых достигала около 1,5 млн евро. Юрист охарактеризовал это как «жест доброй воли» и отметил, что стороны договорились о фиксированном размере выплат. Как утверждает Фетисов, Аршавин своё слово спустя годы не сдержал.
