«Это так по-плебейски!»: Светлана Дружинина осудила Боню и других звёзд за демонстрацию роскоши

29 января 2026, 03:51

Режиссёр Дружинина осудила Боню и других знаменитостей за демонстрацию роскоши

Светлана Дружинина (Фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

В эпоху соцсетей всё чаще появляются ролики, где знаменитости с гордостью демонстрируют дорогие подарки, люксовый гардероб и интерьеры элитных вилл. Такая тенденция вызвала резкую критику со стороны режиссёра Светланы Дружининой, пишет «Стархит».





90‑летняя артистка возмущена тем, что современные селебрити без стеснения хвастаются материальным достатком. В качестве примера она упомянула Викторию Боню и других «личностей с длинными руками и ногами», чьи имена даже не запомнила.



«Хвастать своими покупками, рассказывать, что на мне надето — это так по-плебейски! Какая-то там Боня, я даже ее не знаю, говорит, что у нее квартиры за границей… А эта длиннорукая, длинноногая… Я даже не помню их имен! Знаете, это плебейство!» — высказалась звезда в личном блоге.