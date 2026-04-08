Родила в кадре и потеряла мужа: почему сын Анны Ковальчук избегал съемок с матерью, а венчанный супруг уходил по ночам, собирая вещи

08 апреля 2026, 12:57

Анна Ковальчук (Фото: Инстаграм*@annakovalchuk313)

Анна Ковальчук известна миллионам зрителей по образу следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия». Однако сама она считает, что эта роль оказалась для неё роковой. В личной жизни звезды тоже хватало драм: первый брак, хоть и венчанный, продлился недолго, и вспоминать о нём актриса не любит. О том, как складывалась судьба Анны за кадром, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Неожиданный путь Анны Ковальчук Как Ильченко променял сцену на статус «мужа Ковальчук» Драма семьи Ковальчук и Ильченко Новая любовь, сын Добрыня и семейное счастье Анны Ковальчук

Неожиданный путь Анны Ковальчук

«Все произошло почти случайно, так что когда пришла пора сдавать экзамены в Политехнический, я была уже зачислена в Театральный», — поделилась Анна в интервью «АиФ».



«Аню я заметил уже когда мы проходили туры, за ремонтом мы все здорово подружились. Однажды стали выяснять, когда у кого день рождения. Я сказал, что у меня 14 июня, а Ковальчук говорит: „О, а у меня 15-го!“ Вот с этого момента, можно сказать, и начался наш роман», — вспоминал Ильченко в интервью 24СМИ.

«Это был, пожалуй, самый романтичный период наших отношений», — говорила Анна изданию «Комсомольская правда».

Как Ильченко променял сцену на статус «мужа Ковальчук»

«Жить мы всё-таки решили в Северной столице. Аня настаивала, а я по-джентельменски уступил. Жалею, что уехал тогда из Москвы. Расставание с театром было сложным. Меня не отпускали. Никому ещё не рассказывал, как Беликович предрек мне судьбу. Он говорил: «Ну и что такое свадьба? Завтра ты разведёшься и что будешь делать? А театр — это навсегда. Здесь твой дом, у тебя классные роли!» — рассказывал актёр изданию «Экспресс газета».

«Может, боялась конкуренции, которая часто бывает в актерских семьях. Или не хотела, чтобы я уезжал на гастроли, имел поклонниц. Хотя я гулящим мужем никогда не был. Я снова уступил и пошел работать в нефтяную компанию. Не жалею об этом, потому что получил громадный опыт в менеджменте - он мне пригодился при создании теперешней моей компании, которая организовывает праздники, свадьбы и, к счастью, процветает», — сообщил Ильченко изданию eg.ru.

Драма семьи Ковальчук и Ильченко

«Я даже рад, что так произошло. Каждый раз, когда показывают эту серию, я… плачу, — рассказывал Ильченко. — Великолепный режиссер первых и самых лучших «Тайн следствия», Илья Макаров, сумел очень красиво, деликатно, душевно снять появление моего ребенка на свет. Златочка там вся такая красивенькая. Солнышко мое маленькое. Рождение дочери нас ненадолго сблизило...» — говорил Ильченко в интервью для «Экспресс газеты».

«Семьи в нормальном понимании у нас не было, — вздыхал Анатолий. — Аня стала меняться. В институте была такой открытой, нежной девочкой и на глазах превращалась в железную леди», — откровенничал актёр изданию TVcenter.ru.

Анна Ковальчук (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

«Несмотря на запреты жены, я не выдержал и пошел пробоваться во все театры. Начал все с нуля. Меня взяли в театр «Комедианты», где играю по сей день. Сейчас у меня по 18 спектаклей в месяц, а вот с кино отношения пока не складываются. Снялся в нескольких сериалах - «Ближний круг», «Аэропорт-2» и «План Б», — воодушевленно рассказал актёр изданию «Экспресс газета».

«Мы стали просто родственниками, которые особо не ссорились, но жить под одной крышей больше не могли», — говорил Ильченко порталу TVcenter.ru.

Новая любовь, сын Добрыня и семейное счастье Анны Ковальчук

«Даже Злате сказали об этом только на 12-й неделе, казалось, чем меньше говорим, тем безопаснее», — делилась актриса в блоге.

«Мужчина должен смотреть на женщину как на данное свыше сокровище», — объясняла Ковальчук секрет своего семейного благополучия.