Родила в кадре и потеряла мужа: почему сын Анны Ковальчук избегал съемок с матерью, а венчанный супруг уходил по ночам, собирая вещи
Анна Ковальчук известна миллионам зрителей по образу следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия». Однако сама она считает, что эта роль оказалась для неё роковой. В личной жизни звезды тоже хватало драм: первый брак, хоть и венчанный, продлился недолго, и вспоминать о нём актриса не любит. О том, как складывалась судьба Анны за кадром, читайте в материале «Радио 1».
Неожиданный путь Анны КовальчукАктриса, которую сегодня возводят в ранг первых красавиц российского кино, в детстве чувствовала себя самым настоящим «гадким утёнком». Высокая, тощая, угловатая, из-за этого сверстники прозвали её обидным словом «Лом». Зато училась она на одни пятёрки. Аня родилась 15 июня 1977 года в Ленинграде, в интеллигентной семье. Мама заведовала детским садом, отец преподавал, дедушка руководил школой.
С ранних лет будущая актриса проявляла склонность к точным наукам и всерьёз планировала поступать на факультет кибернетики в Политехнический институт. Однако внутри этой девочки кипела творческая энергия. Она всерьёз занималась гимнастикой и балетом, окончила музыкальную школу. Однажды подруга позвала Аню составить компанию на вступительных экзаменах в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Ковальчук, сама не зная зачем, согласилась. Результат оказался неожиданным для обеих: подружка провалилась, а Анну приняли.
«Все произошло почти случайно, так что когда пришла пора сдавать экзамены в Политехнический, я была уже зачислена в Театральный», — поделилась Анна в интервью «АиФ».Тогда же случилась и первая любовь. С Толей Ильченко девушка познакомилась сразу после поступления — перед началом учёбы студентам доверили сделать ремонт аудитории.
«Аню я заметил уже когда мы проходили туры, за ремонтом мы все здорово подружились. Однажды стали выяснять, когда у кого день рождения. Я сказал, что у меня 14 июня, а Ковальчук говорит: „О, а у меня 15-го!“ Вот с этого момента, можно сказать, и начался наш роман», — вспоминал Ильченко в интервью 24СМИ.Когда перешли на третий курс, влюблённые сняли небольшую комнату в коммуналке и стали жить вместе.
«Это был, пожалуй, самый романтичный период наших отношений», — говорила Анна изданию «Комсомольская правда».
Ещё в институте ей выпал счастливый билет — её взяли в Театр имени Ленсовета. С этой сценой у актрисы любовь на всю жизнь. У Анатолия всё сложилось иначе. Он не видел себя в Петербурге, мечтал уехать в Москву и его желание сбылось — режиссёр Валерий Беликович пригласил Ильченко в «Театр на Юго-Западе». После отъезда Анатолия в Москву прошёл год.
За это время влюблённые ни разу не созванивались — каждый был поглощён своей работой. Но однажды раздался звонок: Анна приехала в Москву всего на один день и позвала его погулять. В парке Горького было очень оживлённо — смех, музыка, суета. Молодые люди катались на аттракционах, ели мороженое, неторопливо бродили по аллеям, они общались так, будто не расставались вовсе. Когда прощались на перроне, им обоим было очень грустно.
Как Ильченко променял сцену на статус «мужа Ковальчук»Молодые люди возобновили общение, начали регулярно созваниваться и однажды Анна сама предложила Толе пожениться, сказав что не против выйти за него замуж.
«Жить мы всё-таки решили в Северной столице. Аня настаивала, а я по-джентельменски уступил. Жалею, что уехал тогда из Москвы. Расставание с театром было сложным. Меня не отпускали. Никому ещё не рассказывал, как Беликович предрек мне судьбу. Он говорил: «Ну и что такое свадьба? Завтра ты разведёшься и что будешь делать? А театр — это навсегда. Здесь твой дом, у тебя классные роли!» — рассказывал актёр изданию «Экспресс газета».Анатолий выбрал Анну Ковальчук, свадьба все-таки состоялась. Родители помогли организовать роскошное торжество, но при этом она не хотела, чтобы супруг работал по специальности.
«Может, боялась конкуренции, которая часто бывает в актерских семьях. Или не хотела, чтобы я уезжал на гастроли, имел поклонниц. Хотя я гулящим мужем никогда не был. Я снова уступил и пошел работать в нефтяную компанию. Не жалею об этом, потому что получил громадный опыт в менеджменте - он мне пригодился при создании теперешней моей компании, которая организовывает праздники, свадьбы и, к счастью, процветает», — сообщил Ильченко изданию eg.ru.
Так Анатолий заглушил своё призвание и стал «мужем Ковальчук». Неожиданно для самой актрисы после скромной роли в сказочной ленте «Любовь зла» (1999 год) к ней пришёл настоящий успех. В 2000-м стартовали съёмки детективного сериала «Тайны следствия». Кто же тогда мог предположить, что этот проект надолго останется на телевизионных экранах и в зрительских сердцах? В 2025 году на экраны вышел уже двадцать пятый сезон.
Драма семьи Ковальчук и ИльченкоВ сериале Анне досталась главная роль — следователя Марии Швецовой. Звёздной карьере не помешало даже появление на свет дочери Златы в том же 2000 году. Более того, процесс родов засняли на плёнку, а затем органично вписали в сюжет. Анатолий не возражал — он сам присутствовал при родах.
«Я даже рад, что так произошло. Каждый раз, когда показывают эту серию, я… плачу, — рассказывал Ильченко. — Великолепный режиссер первых и самых лучших «Тайн следствия», Илья Макаров, сумел очень красиво, деликатно, душевно снять появление моего ребенка на свет. Златочка там вся такая красивенькая. Солнышко мое маленькое. Рождение дочери нас ненадолго сблизило...» — говорил Ильченко в интервью для «Экспресс газеты».
Разлад произошёл тогда, когда Анатолий понял, что не может больше без театра. Столько лет учиться, мечтать о сцене — и теперь просто отказаться от этой мечты? Но Анна но не хотела об этом говорить, она понимала, что супруг страдает, но не уступала. Ко всему прочему, будучи человеком старых устоев, Ильченко хотел приходить домой, где его ждали бы чистота, уют и тёплый ужин. Но с Анной, вечно занятой на съёмках и гастролях, эта мечта так и осталась недостижимой.
«Семьи в нормальном понимании у нас не было, — вздыхал Анатолий. — Аня стала меняться. В институте была такой открытой, нежной девочкой и на глазах превращалась в железную леди», — откровенничал актёр изданию TVcenter.ru.Анатолий видел: его жена всё глубже врастала в образ Швецовой, словно героиня вытесняла саму Анну и это амплуа стало её вторым «я». В 2004 году Ильченко всё же не выдержал. Он вернулся к истинному призванию, устроившись в Санкт-Петербургский государственный драматический театр «Комедианты».
«Несмотря на запреты жены, я не выдержал и пошел пробоваться во все театры. Начал все с нуля. Меня взяли в театр «Комедианты», где играю по сей день. Сейчас у меня по 18 спектаклей в месяц, а вот с кино отношения пока не складываются. Снялся в нескольких сериалах - «Ближний круг», «Аэропорт-2» и «План Б», — воодушевленно рассказал актёр изданию «Экспресс газета».
Анна, впрочем, не разделяла его порыва и отнеслась к этому решению без энтузиазма. Театральный оклад, который получал Ильченко, был несопоставим с его прежними заработками в бизнесе. С каждым днём муж и жена становились всё дальше друг от друга.
«Мы стали просто родственниками, которые особо не ссорились, но жить под одной крышей больше не могли», — говорил Ильченко порталу TVcenter.ru.Они старались не пересекаться дома. Анатолий несколько раз, дождавшись ночи, собирал вещи и уходил. В итоге супруги сели за стол переговоров и спокойно приняли единственно верное решение — расстаться.
В 2005 году, когда шли съёмки «Мастера и Маргариты», брак распался окончательно. При этом супруги были венчаны, поэтому оформляли и церковное расторжение брака. Расставание вышло, по их словам, мирным. Имущество не делили — трёхкомнатную квартиру Анатолий оставил бывшей жене и дочери. Со Златой он никогда не терял связи. Сейчас актёр очень счастлив, что не предал своё призвание. После развода с Анной Ильченко женился на актрисе театра «Комедианты» Наталье Тереховой. В этом браке у него родились двое сыновей.
Новая любовь, сын Добрыня и семейное счастье Анны КовальчукРасставание с Ильченко оставило глубокий след. Но время лечит, а иногда — дарит встречу. На пути Анны появился Олег Капустин: бизнесмен, бывший офицер, человек, который умел ухаживать по-настоящему. Внимание, подарки, романтика — и вот на её руке уже сверкает помолвочное кольцо. Свадьбу сыграли в декабре 2007 года. Торжество было роскошным, но закрытым от посторонних глаз: гостей попросили не брать в руки камеры. Эксклюзивные снимки разрешили сделать только одному изданию.
Капустин не скупился на знаки внимания: подарил невесте бриллиантовое кольцо, автомобиль и породистого жеребца. Так он показывал глубину своих чувств и серьёзность намерений. Анна мечтала подарить любимому мужчине ребёнка, но долгожданная беременность долго не наступала. А когда это всё же случилось, актриса переживала буквально каждый день.
«Даже Злате сказали об этом только на 12-й неделе, казалось, чем меньше говорим, тем безопаснее», — делилась актриса в блоге.
Олег из суеверия не сопровождал жену на УЗИ. Вместо этого они договорились: он ждёт звонка — если всё хорошо, она сообщает сама, если что-то не так, тоже даст знать. Первые три месяца Анна старалась даже не подносить трубку к уху, опасаясь вредного излучения. Мечта Олега о наследнике сбылась: в 2009 году родился сын, которому дали редкое имя — Добрыня. В этом союзе Анна наконец ощутила настоящее счастье. Она убеждена: Олег полностью соответствует её образу идеального спутника жизни.
«Мужчина должен смотреть на женщину как на данное свыше сокровище», — объясняла Ковальчук секрет своего семейного благополучия.Актриса видит гармонию в том, что муж её любит и оберегает, а она, в свою очередь, посвящает себя детям. Злата, дочь Анны от первого союза, всегда поддерживала тёплые отношения с родным отцом. Но и Олега она считает по-настоящему близким человеком. По словам актрисы, Капустин ещё до свадьбы проявлял заботу о ней и её дочери. А после свадьбы и вовсе взял на себя все заботы о доме. Он стал тем, на кого можно положиться в любой ситуации: надёжным, крепким,родным. Злата носит фамилию матери и много лет снимается с ней в «Тайнах следствия». С 16 лет она живёт в элитной квартире у Финского залива — родители подарили дочери эту недвижимость. Девушка училась на юриста в Высшей школе экономики, любит конный спорт и ездит на «Мерседесе». Добрыня, в отличие от сестры, не стремится попадать в объективы камер вместе со знаменитой матерью.
Однако он не стал возражать, когда Злата впервые показала его снимок в своих соцсетях. Сегодня Анна Ковальчук продолжает свой творческий путь, успешно совмещая съёмки с ролью заботливой супруги и матери. Её жизнь — наглядное доказательство того, что твёрдость характера и верность собственным убеждениям помогают пережить любые бури, обрести настоящее женское счастье и удержать его.