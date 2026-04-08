«Случались неожиданные ситуации»: Пётр Чернышёв высказался о работе с Навкой

Фигурист Пётр Чернышёв высказался о работе с Татьяной Навкой. Как сообщает издание StarHit, на льду они катаются в паре уже 10 лет. За эти годы напарники успели стать не просто коллегами, но и близкими друзьями.



Пётр характеризует Навку как потрясающую подругу, которая всегда готова прийти на помощь. По словам Чернышёва, для неё на первом месте всегда остаётся семья.

Фигурист рассказал, что на льду у них с Татьяной случалось всякое за долгие годы. Несмотря на это, между ними царит полное доверие.

«Мы с Таней выступаем в паре. Во время номеров случались неожиданные ситуации. Иногда точка опоры под нами не фиксирована, поэтому приходится быстро принимать решения. Однажды Татьяна не успела зацепить карабин, и мне пришлось держать её на руках весь номер», — поделился спортсмен.
Ранее Пётр Чернышёв с дочерью пришёл на могилу Анастасии Заворотнюк, чтобы почтить её память.
Ольга Щелокова

