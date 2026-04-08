«Пусть считают так»: Денис Власенко ответил тем, кто ищет за ним кукловода

08 апреля 2026, 11:27

Актёр Денис Власенко прокомментировал слухи о «двигателях» своей карьеры

Денис Власенко (Фото: кадр из комедии «Про это самое»)

Актёр Денис Власенко затронул тему хейта и слухов о «продвижении» со стороны третьих лиц.





В интервью Леди Mail юноша признался, что периодически читает отзывы о себе в сети.

«Я читал версию, что меня кто-то «двигает» — пусть считают так, я не против. Вокруг артистов всегда ходят разные слухи, и опровергать их или подтверждать — бессмысленная история», — заявил Власенко.

«В целом в 95% случаев меня сложно задеть, потому что вся критика, которую я видел, она ведь разряда «Фильм — полная фигня». Ну и как на такое обижаться? Это же не конструктив. Ну и в целом у меня получилось со временем относиться к мнению незнакомых мне людей сильно проще», — сообщил Денис.