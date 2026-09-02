02 сентября 2026, 11:42

Павел Воля, Алла Пугачёва, Тимур Родригез (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев и Екатерина Чеснокова)

Педагогическое образование нередко называют одной из самых универсальных основ для жизни. Оно учит не только грамотно излагать мысли, находить подход к людям и держать внимание аудитории, но и помогает развить качества, которые оказываются полезными далеко за пределами школьного класса. Судьбы многих российских артистов это подтверждают. «Радио 1» рассказывает истории российских знаменитостей, которые в разные годы работали настоящими учителями или окончили педагогические вузы.





Содержание Алла Пугачёва Анатолий Журавлёв Юлия Снигирь Андрей Чадов Андрей Григорьев-Аполлонов Павел Воля Тимур Родригез

Алла Пугачёва

Алла Пугачева (фото: Instagram* / alla_orfey)

Анатолий Журавлёв

Анатолий Журавлёв (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Юлия Снигирь

Юлия Снигирь (Фото: Instagram* / yuliasnigir)

Андрей Чадов

Андрей Чадов (фото: Instagram* / andreychadov)

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Андрей Григорьев-Аполлонов

Андрей Григорьев-Аполлонов (фото: Instagram* / apollonov_ag)

Павел Воля

Павел Воля (фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Тимур Родригез