Родригез и Воля не провели у доски ни одного дня, а Снигирь сбежала на подиум: топ-7 знаменитостей с педагогическим прошлым, о котором мало кто знает
Педагогическое образование нередко называют одной из самых универсальных основ для жизни. Оно учит не только грамотно излагать мысли, находить подход к людям и держать внимание аудитории, но и помогает развить качества, которые оказываются полезными далеко за пределами школьного класса. Судьбы многих российских артистов это подтверждают. «Радио 1» рассказывает истории российских знаменитостей, которые в разные годы работали настоящими учителями или окончили педагогические вузы.
Алла ПугачёваМало кто знает, что российская певица Алла Пугачёва действительно некоторое время работала обычной школьной учительницей. Задолго до всенародной славы и многомиллионной армии поклонников будущая Примадонна преподавала музыку и пение ученикам московской средней школы.
За плечами Пугачёвой было восемь классов общеобразовательной школы. Кроме того, она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, после чего продолжила профессиональное образование в музыкальном училище имени М. М. Ипполитова-Иванова.
Еще во время учебы девушка начала постепенно строить музыкальную карьеру. Она выступала на сборных концертах, знакомилась с композиторами и активно участвовала в творческой жизни столицы. В 1966 году начинающий композитор Владимир Шаинский написал для нее несколько песен, которые впоследствии победили в конкурсе «Песня месяца». Именно после этого ее популярность стала стремительно расти.
Однако первые успехи на эстраде едва не обернулись проблемами с учебой. Из-за постоянных гастролей и выступлений Пугачёва стала гораздо реже посещать занятия. Во время одного из экзаменов она получила двойку за исполнение песни. Председатель экзаменационной комиссии заявил, что в ее вокале слишком заметен эстрадный стиль, который, по мнению преподавателей, совершенно не соответствовал академическим требованиям.
После этого Аллу Пугачёву направили на педагогическую стажировку. С сентября 1968 года по январь 1969 года она преподавала музыку и пение в московской средней школе. Молодая артистка работала с детьми и получала необходимую педагогическую практику. Лишь после завершения стажировки ее допустили к государственным экзаменам, которые позволили окончить училище.
Анатолий ЖуравлёвСегодня Анатолия Журавлёва знают как популярного российского актера театра и кино, однако в молодости его профессиональный путь складывался совсем иначе. Несмотря на мечту о сцене, после окончания школы он не стал сразу поступать в театральный институт, а пошел в Уральский педагогический. Спустя некоторое время он решил перевестись и продолжил учебу уже в Нижнем Тагиле, где получил высшее образование.
После окончания вуза молодого специалиста отправили по распределению в деревню Медведево Свердловской области. Там Анатолий Журавлёв устроился работать в местную сельскую школу учителем.
Нехватка педагогов оказалась настолько серьезной, что одному молодому преподавателю пришлось вести практически все дисциплины. Помимо русского языка и литературы, Журавлёв преподавал географию, историю, физкультуру, труд, физику и другие предметы.
Работа в сельской школе стала для него настоящим испытанием, а любовь к актерскому искусству оказалась гораздо сильнее. Он уволился из школы, переехал в Ленинград и наконец решил осуществить детскую мечту. Там Анатолий Журавлёв поступил в знаменитый Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.
Юлия СнигирьДо появления на больших экранах Юлия Снигирь носила фамилию Сирискина и считалась одной из самых успешных учениц своей школы. Школу Юлия окончила с серебряной медалью, а еще в подростковом возрасте получила разряд кандидата в мастера спорта по шахматам.
После получения аттестата девушка поступила в Московский государственный педагогический университет на факультет иностранных языков. Вскоре Снигирь начала работать по специальности и устроилась учителем английского языка в обычную школу.
Некоторое время она действительно преподавала детям, однако довольно быстро поняла, что не готова посвятить этому всю жизнь, поэтому решила попробовать силы в совершенно другой сфере.
Юлия стала посещать многочисленные кастинги и сниматься в рекламных роликах. Именно благодаря рекламе она оказалась на кастинге в модельное агентство, где ее заметил ассистент известного режиссера Валерия Тодоровского. Он предложил молодой девушке пройти пробы в фильм «Стиляги».
Андрей ЧадовАндрей Чадов пришел к педагогике через спорт и танцы. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе со своим младшим братом Алексеем начал серьезно заниматься хореографией. Братья вместе посещали танцевальную студию и постепенно превратили увлечение в профессию.
После окончания училища Чадов получил среднее специальное образование, которое позволило ему работать с детьми. Первым местом работы стала школа, где молодой педагог преподавал физическую культуру.
Однако по словам самого актера, работать учителем ему совершенно не нравилось. Если девочки внимательно слушали молодого преподавателя и охотно выполняли задания, то с мальчиками постоянно возникали сложности. Во многом проблема заключалась и в возрасте. Андрей Чадов был всего на несколько лет старше восьмиклассников, которым преподавал физкультуру, поэтому поддерживать авторитет среди подростков оказалось непросто.
Кроме того, он так и не сумел стать частью педагогического коллектива. Спустя примерно полгода Чадов уволился из школы. Некоторое время он продолжал работать с детьми уже в хореографическом кружке, однако вскоре окончательно отказался от педагогики и решил полностью сосредоточиться на актерской профессии.
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Он поступил в Щукинское театральное училище, но уже через год перевелся в Высшее театральное училище имени Щепкина. Именно там Андрей оказался на одном курсе со своим братом Алексеем Чадовым. В этот же период будущий актер впервые появился на экране, сыграв роль в рекламе батончика «Финт».
Андрей Григорьев-АполлоновРыжий солист легендарной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов тоже успел поработать настоящим школьным учителем, прежде чем связал жизнь с музыкой и сценой. После окончания школы будущий певец поступил в Сочинское педагогическое училище. Там он получил специальность учителя младших классов и успешно освоил профессию.
Получив диплом, Андрей Григорьев-Аполлонов устроился в обычную общеобразовательную школу. В течение нескольких месяцев он преподавал маленьким школьникам и искренне любил эту работу. Ему нравилось общаться с детьми, объяснять материал и видеть, как ученики делают первые успехи. Однако одновременно молодой педагог понимал, что школьная жизнь слишком сильно ограничивает его творческие стремления.
Будущий артист всегда хотел находиться в постоянном движении, путешествовать, выступать и заниматься творчеством. В итоге Андрей Григорьев-Аполлонов решил посвятить жизнь музыке. Именно этот выбор спустя несколько лет привел его к всероссийской популярности в составе группы «Иванушки International».
Павел ВоляОбраз Павла Воли давно ассоциируется с юмором, импровизацией и сценой «Comedy Club». Сам шоумен в начале карьеры неоднократно заявлял, что по профессии он учитель русского языка и литературы.
Однако эта история оказалась правдой.
В 2001 году Павел Воля окончил Пензенский государственный педагогический университет, получив диплом по специальности «Учитель русского языка и литературы». Тем не менее ни одного учебного года Воля в качестве школьного учителя не провел. Сразу после окончания университета молодой выпускник отправился в Москву, где решил вплотную заняться творческой карьерой и сценическими проектами.
Интересно, что в том же 2001 году этот же педагогический университет окончил еще один будущий известный шоумен — Тимур Родригез.
Тимур РодригезТимур Родригез учился в Пензенском государственном педагогическом университете одновременно с Павлом Волей, однако выбрал факультет иностранных языков и получил диплом преподавателя английского и французского языков.
Выбор будущей специальности во многом оказался закономерным. Мать Тимура и сама была филологом по образованию, работала переводчиком и преподавала немецкий и английский языки. Именно поэтому иностранные языки занимали важное место в семье будущего артиста.
Несмотря на полученный диплом, работать в общеобразовательную школу Тимур Родригез так и не отправился. Еще в студенческие годы он полностью погрузился в творчество, сценические выступления и игру в КВН. Родригез стал участником команды КВН «Валеон Дассон», капитаном которой выступал его однокурсник Павел Воля.