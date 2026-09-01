Эвелина Бледанс раскрыла, за что ненавидела школу

01 сентября 2026, 15:30

Эвелина Бледанс призналась, что ненавидела рано вставать в школу

Эвелина Бледанс (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о своем отношении к школе и началу учебного года. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.





Артистка призналась, что она часто вспоминает школьные годы, но считает, что человек учится всю жизнь. К примеру, сейчас она продолжает получать знания благодаря сыну Семену.

«Я поздравляю всех мам и пап, а также их детишек с Днем знаний. Родителям — терпения, а детям — выносливости и интересной учебы! Школа — это лучшее время», — пожелала Бледанс.