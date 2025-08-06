06 августа 2025, 14:22

Марина Могилевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Марина Могилевская стала актрисой совершенно неожиданно — в детстве у неё были другие приоритеты, но случайная встреча изменила её творческий путь. В последнее время о ней почти ничего не слышно. Где она сейчас и почему не дает о себе знать? Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марины Могилевской Неожиданная роль Активно снималась в российских сериалах Личная жизнь Марины Могилевской Пластические операции Марина Могилевская сейчас

Биография Марины Могилевской

Фото: iStock/anvmedia

«Окончив школу, я совершенно не понимала, в каком направлении мне двигаться, что мне интересно. И это было большой проблемой. Но я поняла, что в каком-то гуманитарном направлении. Но когда я начала смотреть, где какие экзамены надо сдавать, ничего меня не впечатлило. И ничего лучшего, чем поступать в МГИМО, с моей подругой мы не придумали. Потому что это был очень престижный ВУЗ, и мне так хотелось порадовать маму, чтобы у неё был повод гордиться своей дочерью. Вот это была моя единственная мотивация», — вспоминала она.

Неожиданная роль

Марина Могилевская (Фото: кадр из фильма «Распад»)

Активно снималась в российских сериалах

Марина Могилевская (Фото: кадр из фильма «В тени больших чисел. По следу дождя»)

Личная жизнь Марины Могилевской

«Встретила человека, с которым прожила счастливо восемь лет. Он был кинооператором и талантливым фотохудожником. Мне повезло — меня он снимал фантастически! В целом мы провели вместе хорошие, хоть и непростые годы. Я была совсем девочкой и многое не ценила, а он, будучи гораздо старше, прощал все мои дурацкие выходки. Я могла во время ссоры швырнуть его фотоаппарат с балкона, а он делал мне ванну с пеной и говорил: «Полежи, успокойся…». Эх, больше таких вещей мне никто не позволял. В итоге я всё равно уехала в Москву, и муж меня не остановил. Он меня всегда поддерживал. Истинная любовь именно такая», — описывала союз актриса.

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko



Пластические операции

Марина Могилевская сейчас