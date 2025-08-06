Родство с украинской звездой, внебрачная дочь, любовь с Серебряковым и неудачные операции: шокирующие тайны Марины Могилевской
Марина Могилевская стала актрисой совершенно неожиданно — в детстве у неё были другие приоритеты, но случайная встреча изменила её творческий путь. В последнее время о ней почти ничего не слышно. Где она сейчас и почему не дает о себе знать? Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Биография Марины МогилевскойМарина Могилевская появилась на свет 6 августа 1970 года в городе Заводоуковском Тюменской области. На протяжении долгого времени в СМИ ходили слухи о её возможном родстве с популярной украинской певицей Наталией Могилевской, однако обе артистки в конечном итоге опровергли эти домыслы. В детстве Марина пережила расставание родителей: она осталась с матерью, которая взяла на себя ответственность за её воспитание. Отец переехал в Киев, где продолжил свою карьеру в качестве научного сотрудника. Вскоре после этого Марина и её мама переехали в подмосковную Дубну, где и прошло её детство, сформировавшее личность будущей актрисы.
Марина с детства увлекалась рисованием, музыкой, гимнастикой и плаванием. В школе ей рекомендовали сосредоточиться на английском и немецком языках, которые она успешно освоила. После выпускного звезда готовилась к поступлению в МГИМО, но не прошла конкурс. Затем Марина переехала к папе в Киев и решила поступить в Институт народного хозяйства на экономиста.
«Окончив школу, я совершенно не понимала, в каком направлении мне двигаться, что мне интересно. И это было большой проблемой. Но я поняла, что в каком-то гуманитарном направлении. Но когда я начала смотреть, где какие экзамены надо сдавать, ничего меня не впечатлило. И ничего лучшего, чем поступать в МГИМО, с моей подругой мы не придумали. Потому что это был очень престижный ВУЗ, и мне так хотелось порадовать маму, чтобы у неё был повод гордиться своей дочерью. Вот это была моя единственная мотивация», — вспоминала она.
Неожиданная рольМарина Могилевская неожиданно попала в актёрство, когда режиссёр Станислав Клименко предложил ей главную роль в фильме «Каменная душа». На площадке она работала с известными украинскими актёрами, такими как Богдан Бенюк и Богдан Ступка, а её партнёром по проекту стал Анатолий Хостикоев. Фильм стал успешным, что привлекло внимание к молодой актрисе. Затем она снялась в драме «Распад» о событиях на Чернобыльской АЭС, где сыграла влюблённую пару вместе с Алексеем Серебряковым. Хотя фильм не нашёл зрителя в России, он получил призы на европейских фестивалях, включая Венецианский кинофестиваль.
Активно снималась в российских сериалахМарина Могилевская начала свою карьеру в актёрстве с главной роли в фильме «Каменная душа» и продолжила учёбу в Киевском театральном институте им. Карпенко-Карого, параллельно снимаясь в кино. В 1996 году она переехала в Москву, где начала работать телеведущей и снялась в криминальной драме «Танго над пропастью». Её роль жены главного героя в сериале «Марш Турецкого» принесла ей популярность, а также участие в проекте «Каменская».
С начала 2000-х Могилевская активно снималась в российских сериалах, таких как «Русские амазонки» и «Склифосовский», а также в популярном сериале «Кухня», где сыграла шеф-повара Елену Павловну Соколову. Она также продолжала театральную карьеру, играя в Театре им. Леси Украинки на Украине. После переезда в Москву она не вошла в труппу столичного театра, но стала звездой антреприз, участвуя в нескольких постановках, которые продолжают идти по всей России.
Личная жизнь Марины МогилевскойМарина Могилевская, после переезда в Москву, начала отношения с кинооператором Виталием Запорожченко, с которым она прожила восемь лет в гражданском браке. Он поддерживал её карьеру и был важной частью её жизни, несмотря на разницу в возрасте.
«Встретила человека, с которым прожила счастливо восемь лет. Он был кинооператором и талантливым фотохудожником. Мне повезло — меня он снимал фантастически! В целом мы провели вместе хорошие, хоть и непростые годы. Я была совсем девочкой и многое не ценила, а он, будучи гораздо старше, прощал все мои дурацкие выходки. Я могла во время ссоры швырнуть его фотоаппарат с балкона, а он делал мне ванну с пеной и говорил: «Полежи, успокойся…». Эх, больше таких вещей мне никто не позволял. В итоге я всё равно уехала в Москву, и муж меня не остановил. Он меня всегда поддерживал. Истинная любовь именно такая», — описывала союз актриса.
В 1996 году пара рассталась, причиной стало знакомство Могилевской с продюсером Александром Акоповым, за которого она вскоре вышла замуж. Несмотря на сильные чувства, их брак не продлился долго, и в середине 2000-х годов они разошлись. Могилевская пыталась вернуть мужа, но он убедил её, что их отношения не смогут измениться. Они расстались на хорошей ноте и продолжали общаться. После развода актриса предпочла держать свою личную жизнь в тайне. В 2011 году стало известно, что она родила дочь Машу, однако отца девочки она не назвала, по слухам, это бизнесмен.