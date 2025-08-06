Павел Табаков и Софья Синицына воссоединились ради дочери
Павел Табаков, его девушка и Софья Синицына вместе отметили день рождения дочери
Актёры Павел Табаков и Софья Синицына вместе отпраздновали день рождения дочери Мии. На торжество была приглашена нынешняя возлюбленная Павла Ксения Ермоленко.
Торжество прошло в одном из московских кафе. Для именинницы подготовили тематический декор, включая воздушные шары в виде цифры «5» и пирожное со свечами.
Ксения Ермоленко поделилась снимками с мероприятия в соцсетях, подписав их:
«Прекрасные пять! Софья, Павел, пристегните ремни!»Напомним, что Табаков и Синицына встречались около полугода, после чего расстались. Спустя несколько лет случайная встреча привела к беременности актрисы. Синицына приняла решение оставить ребёнка, хотя к тому моменту уже не испытывала чувств к Табакову.