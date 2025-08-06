Павел Табаков и Софья Синицына воссоединились ради дочери 

06 августа 2025, 12:41

Павел Табаков, его девушка и Софья Синицына вместе отметили день рождения дочери

актёр Павел Табаков (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Актёры Павел Табаков и Софья Синицына вместе отпраздновали день рождения дочери Мии. На торжество была приглашена нынешняя возлюбленная Павла Ксения Ермоленко.





Торжество прошло в одном из московских кафе. Для именинницы подготовили тематический декор, включая воздушные шары в виде цифры «5» и пирожное со свечами.



Ксения Ермоленко поделилась снимками с мероприятия в соцсетях, подписав их:

«Прекрасные пять! Софья, Павел, пристегните ремни!»