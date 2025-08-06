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Павел Табаков и Софья Синицына воссоединились ради дочери 

Павел Табаков, его девушка и Софья Синицына вместе отметили день рождения дочери
актёр Павел Табаков (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Актёры Павел Табаков и Софья Синицына вместе отпраздновали день рождения дочери Мии. На торжество была приглашена нынешняя возлюбленная Павла Ксения Ермоленко.



Торжество прошло в одном из московских кафе. Для именинницы подготовили тематический декор, включая воздушные шары в виде цифры «5» и пирожное со свечами.

Ксения Ермоленко поделилась снимками с мероприятия в соцсетях, подписав их:

«Прекрасные пять! Софья, Павел, пристегните ремни!»
актёр Павел Табаков с дочерью Мией (Фото: Instagram*, @radujnaya)
Напомним, что Табаков и Синицына встречались около полугода, после чего расстались. Спустя несколько лет случайная встреча привела к беременности актрисы. Синицына приняла решение оставить ребёнка, хотя к тому моменту уже не испытывала чувств к Табакову.
Анастасия Чубина

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