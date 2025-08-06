06 августа 2025, 10:34

Ксения Бородина высмеяла слухи о беременности, опубликовав забавное видео

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина высмеяла слухи о беременности, опубликовав забавное видео в личном блоге.