Ксения Бородина высмеяла слухи о беременности
Ксения Бородина высмеяла слухи о беременности, опубликовав забавное видео в личном блоге.
42-летняя Бородина обрела гармонию в отношения с 37-летним Сердюковым. Сейчас супруги находятся в Италии.
Телеведущая познакомила супруга с отчимом-итальянцем, который ее вырастил. Ксения и ее семья каждый день ходят в кафе и рестораны, где наслаждаются местными вкусностями. Звезда не скрывает, что ни в чем себе не отказывает.
По словам Бородиной, многие думают, будто она беременна. Некоторые поклонники даже пытались разглядеть ее якобы увеличившийся живот.
Недавно Ксения с улыбкой объяснила, что дело в ее хорошем аппетите. Она опубликовала видео, на котором можно заметить, как она ест пасту, пиццу, булочки с кремом, морепродукты, салаты и другие блюда.
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