Бизнесмен Рыбаков хочет удалить альбом «Город Дорог» из-за обиды на Гуфа

06 августа 2025, 13:15

Гуф (Алексей Долматов) (Фото: Instagram*/therealguf)

Российский бизнесмен Игорь Рыбаков хочет выкупить альбом «Город Дорог» и после удалить его со всех площадок из-за обиды на рэпера Гуфа. Об этом сообщает telegram-канал Mash.





По данным издания, исполнитель отказался записать фит с бизнесменом за любые деньги, за что Рыбаков и решил отомстить. Тогда же на совместную запись трека согласился Витя АК-47, но все-таки Игорь затаил обиду.



При этом продюсер Антон Пронин, которому по бумагам принадлежит 100% альбома, данная сделка будет невозможной. Все из-за желания Рыбакова стереть «Город Дорог» со всех площадок. К тому же на альбом претендует еще один бизнесмен из заграницы, который предложил за него 12 биткоинов (около 110 миллионов рублей).





Рыбаков покупает альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его со всех площадок

«Тогда Рыбаков как новый владелец продолжил бы получать деньги с прослушиваний. Но бизнесмен не захотел, никакие уговоры не помогли — мол, никакой дистрибуции, только единоличное владение», — говорится в сообщении.