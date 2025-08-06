Бизнесмен Рыбаков хочет удалить альбом «Город Дорог» из-за обиды на Гуфа
Российский бизнесмен Игорь Рыбаков хочет выкупить альбом «Город Дорог» и после удалить его со всех площадок из-за обиды на рэпера Гуфа. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
По данным издания, исполнитель отказался записать фит с бизнесменом за любые деньги, за что Рыбаков и решил отомстить. Тогда же на совместную запись трека согласился Витя АК-47, но все-таки Игорь затаил обиду.
При этом продюсер Антон Пронин, которому по бумагам принадлежит 100% альбома, данная сделка будет невозможной. Все из-за желания Рыбакова стереть «Город Дорог» со всех площадок. К тому же на альбом претендует еще один бизнесмен из заграницы, который предложил за него 12 биткоинов (около 110 миллионов рублей).
Как оказалось, «Город Дорог» находится в дистрибуции у лейбла певца Бахти. Чтобы осуществить сделку, необходимо расторгнуть договор со всеми выплатами, либо перезаключить его.
«Тогда Рыбаков как новый владелец продолжил бы получать деньги с прослушиваний. Но бизнесмен не захотел, никакие уговоры не помогли — мол, никакой дистрибуции, только единоличное владение», — говорится в сообщении.