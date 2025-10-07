Рок или совпадение? Загадочные параллели между Анастасией Заворотнюк и её «близняшкой» из американской «Прекрасной няни» Франсин

07 октября 2025, 14:44

Анастасия Заворотнюк (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Комедийный сериал «Моя прекрасная няня» стал знаковым проектом для российской телевидения, а его главная героиня, сыгранная Анастасией Заворотнюк, завоевала сердца зрителей. Интересно, что судьбы актрис, исполнивших главные роли в российских и американских версиях шоу, пересекаются не только в комедии, но и в трагедии. В материале «Радио 1» мы рассмотрим параллели между Анастасией Заворотнюк и Фрэнсин Джой Дрешер.





Содержание Успех «Моей прекрасной няни» Американская версия: Nanny Трагические совпадения Проклятие «Моей прекрасной няни»

Успех «Моей прекрасной няни»

Анастасия Заворотнюк (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)



Американская версия: Nanny

Фрэнсин Дрешер (Фото: кадр из сериала «Nanny»)



Трагические совпадения

Фото: iStock/Liudmyla Malysheva



Проклятие «Моей прекрасной няни»