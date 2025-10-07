Рок или совпадение? Загадочные параллели между Анастасией Заворотнюк и её «близняшкой» из американской «Прекрасной няни» Франсин
Комедийный сериал «Моя прекрасная няня» стал знаковым проектом для российской телевидения, а его главная героиня, сыгранная Анастасией Заворотнюк, завоевала сердца зрителей. Интересно, что судьбы актрис, исполнивших главные роли в российских и американских версиях шоу, пересекаются не только в комедии, но и в трагедии. В материале «Радио 1» мы рассмотрим параллели между Анастасией Заворотнюк и Фрэнсин Джой Дрешер.
Успех «Моей прекрасной няни»С 2004 по 2009 год зрители с интересом следили за приключениями няни Вики в исполнении Анастасии Заворотнюк. Эта роль стала для актрисы настоящим подарком судьбы, позволив проявить свои комедийные таланты и харизму. Образ Вики, наивной и обаятельной девушки, пришелся по душе многим, что сделало Заворотнюк одной из самых популярных актрис своего времени.
Американская версия: NannyАмериканский проект Nanny, который стартовал в 1993 году, стал основой для российского сериала. Главную роль в нем сыграла Фрэнсин Дрешер, которая написала сценарий и выступила продюсером шоу. Образ экстравагантной гувернантки Фрэн стал культовым, а сам сериал завоевал популярность в 60 странах мира. Непосредственная и обаятельная героиня быстро покорила сердца зрителей, как и ее российская «близняшка».
Трагические совпаденияНесмотря на комедийный жанр, судьбы двух актрис оказались полны трагических событий. В 2000 году Фрэнсин Дрешер столкнулась с диагнозом рака груди. На тот момент ее карьера шла в гору, но болезнь поставила под угрозу все достижения. После операции и успешного лечения актриса написала автобиографическую книгу с провокационным названием «Рак-шмак», в которой делилась своими переживаниями и поддерживала других женщин, столкнувшихся с онкологией.
В то время как Фрэнсин боролась с болезнью и добилась ремиссии, Анастасия Заворотнюк столкнулась с аналогичным диагнозом в 2019 году. Ей диагностировали глиобластому — агрессивную опухоль головного мозга. Актриса боролась с недугом до последних дней своей жизни, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. В мае 2024 года мир узнал о ее смерти, что стало шоком для многих поклонников.