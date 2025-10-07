«Делать всех инкубаторскими»: продюсер пояснил, отменят ли Шаляпина за пропаганду праздной жизни
Рудченко: запрещать Шаляпина за пропаганду праздной жизни не стоит
Критики творчества певца Прохора Шаляпина ошибочно требуют его отмены из‑за пропаганды праздной жизни.
Об этом заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, артист прославился именно благодаря своему необычному, выходящему за рамки поведению.
«Запрещать все, что смотрится по-другому — неправильно, мы же не будем делать всех одинаковыми, инкубаторскими», — отметил собеседник.
Продюсер добавил, что зрителю всегда было интересно наблюдать за подобными личностями, в том числе и тем, кто настроен критически. По его мнению, в поведении Шаляпина нет ничего аморального.
Ранее артист подвергся волне критики в соцсетях после неудачной шутки в адрес ребёнка во время шоу «Дети против» — некоторые пользователи сочли высказывание оскорбительным для самого мальчика и для профессии грузчика.