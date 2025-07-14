Роль котенка, тюрьма, смерть близких и детский дом: как живёт актёр Евгений Шириков, кто его супруга
Евгений Шириков — российский актер, известный своими ролями в кино и театре, особенно в мюзиках и рок-операх. Он преодолел сложные жизненные обстоятельства и реализовал свой природный творческий талант. Его образы на сцене и экране отличаются глубиной и выразительностью, что делает его яркой фигурой в отечественном искусстве. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и трудностиЕвгений Шириков родился 14 июля 1988 года в Вологде. Его детство было непростым: в возрасте пяти лет он потерял мать, а отец, пытаясь обеспечить семью, столкнулся с трудностями и оказался в тюрьме. Без близких родственников Евгения определили в интернат в Соколе, где он научился справляться с жизненными вызовами самостоятельно.
Творческие увлеченияНесмотря на трудности, Евгений проявлял интерес к знаниям и творчеству. Он активно занимался в театральном кружке, спортивных секциях и пел. В 13 лет он стал победителем детского фестиваля «Рождественские встречи» в номинации «лучший актёр», что открыло ему путь в мир искусства.
Образование и начало карьерыВскоре после победы на фестивале Евгений был принят в Школу искусств при детском музыкальном театре, где начал серьезно изучать танец и вокал. В 2011 году он окончил факультет артистов рок-оперы СПбГАТИ и начал свою карьеру в театре «Рок-опера». Позже его пригласила к сотрудничеству компания «STAGE ENTERTAINMENT», что стало важным шагом в его карьере.
КинокарьераЕвгений дебютировал в кино в Санкт-Петербурге, снявшись в эпизоде фильма «Патруль. Васильевский остров». Однако настоящий успех пришел к нему с главными ролями в фильмах «Мелодия на два голоса» и «Красивая жизнь». С 2017 года он активно снимается в нескольких проектах одновременно. Шириков стал одним из самых популярных российских актеров.
Последние работыВ 2023 году зрители увидели Евгения в детективной драме «Дыхание мертвого леса». В 2024 году его фильмография продолжила пополняться новыми проектами, среди которых боевик «Глаз пустыни» и драма «Панчер», где он выступил не только как актер, но и как сопродюсер и соавтор сценария.
Личная жизньЕвгений Шириков женат на Леноре, профессиональном инструкторе по йоге. У пары двое сыновей — Тимур и Даниил. Актер с нежностью относится к своей семье, делясь с подписчиками фотографиями детей и жены. Он считает семью важной опорой, которая помогает ему преодолевать сомнения и трудности.
«Если я чувствую, что-то не так, что-то не получается, начинаю сомневаться в себе......я смотрю на своих пацанов и понимаю, что главное у меня уже получилось. И это даёт силы двигаться вперёд. Не бояться падать, ошибаться и снова вставать.... это делает нас сильнее», — писал он.
Интересные фактыВ школьные годы Евгений сыграл роль котенка в спектакле «Кошкин дом», после чего ему выдали почетную грамоту на имя Евгении Шириковой. Также поклонники отмечают внешнее сходство Евгения с коллегой по цеху Антоном Хабаровым.
*Деятельность Meta (Instagram*) запрещена в России как экстремистская