14 июля 2025, 11:26

Евгений Шириков (Фото: Instagram* @eshirikov)

Евгений Шириков — российский актер, известный своими ролями в кино и театре, особенно в мюзиках и рок-операх. Он преодолел сложные жизненные обстоятельства и реализовал свой природный творческий талант. Его образы на сцене и экране отличаются глубиной и выразительностью, что делает его яркой фигурой в отечественном искусстве. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и трудности Творческие увлечения Образование и начало карьеры Кинокарьера Последние работы Личная жизнь Интересные факты

Ранние годы и трудности

Творческие увлечения

Евгений Шириков (Фото: Instagram* @eshirikov)



Образование и начало карьеры

Кинокарьера

Евгений Шириков (Фото: Instagram* @eshirikov)



Последние работы

Евгений Шириков (Фото: Instagram* @eshirikov)



Личная жизнь

«Если я чувствую, что-то не так, что-то не получается, начинаю сомневаться в себе......я смотрю на своих пацанов и понимаю, что главное у меня уже получилось. И это даёт силы двигаться вперёд. Не бояться падать, ошибаться и снова вставать.... это делает нас сильнее», — писал он.

Интересные факты