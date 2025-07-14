Алла Пугачева арендует виллу «Марта» с усиленной охраной для спокойного отдыха
76-летняя Алла Пугачева вновь выбирает Юрмалу для летнего отдыха, арендуя роскошную виллу «Марта» рядом с концертным залом «Дзинтари», пишет kp.ru.
Особняк на две машины, с восьмью комнатами, спа-зоной и кинозалом, стал ее летней резиденцией, при этом местные отмечают хорошие скидки из-за низкого туристического потока.
В отпуске с ней муж Максим Галкин* и близнецы Лиза и Гарри, а сама Пугачева наслаждается спокойствием и мягким климатом. Несмотря на усиленную охрану, звезда свободно гуляет по магазинам и отдыхает на пляже, предпочитая комфортный балтийский летний климат.
Напомним, Максим Галкин* устроил танцы под дождем на отдыхе в Юрмале.
*Признан иноагентом в РФ
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