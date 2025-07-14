Иван Жидков и его молодая возлюбленная отметили годовщину отношений

Иван Жидков и Мария Чередниченко вместе 3 года, несмотря на разницу в возрасте
Иван Жидков и Мария Чередниченко (Фото: Instagram*, @ivantsarevitch1)

Актёр Иван Жидков выложил фотографии с возлюбленной Марией Чередниченко в годовщину их отношений. Они вместе уже три года.



Артист старше своей избранницы на 17 лет, но возлюбленных не волнует разница в возрасте. Мария смогла наладить отношения и с детьми Жидкова от прошлых браков.

Также актёр опубликовал снимок, сделанный три года назад. В кадре влюбленные робко прижимались друг к другу.

«3 года вместе уже», — написал под фотографией Иван.

Иван Жидков и Мария Чередниченко, три года назад (Фото: Instagram*, @ivantsarevitch1)
Пользователи соцсетей поспешили поздравить пару с их знаменательной датой.
«Будьте счастливы! Любовь — это круто», «Вы роскошные! Будьте счастливы рядышком друг с другом», «Видно, что счастливы вы как вдвоем, так и с детьми. Полюбить и найти общий язык с чужими детьми очень сложно. Но Маше это даётся легко, а значит, она любит Ивана!» — оставили комментарии пользователи.
Напомним, что Жидков был женат на актрисе Татьяне Арнтгольц, у них родилась дочь Мария, ей 15 лет. После у актёра завязались отношения с моделью Лилией Соловьёвой, в этом союзе родился сын Степан, сейчас мальчику семь лет.

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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина

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