Роль оленя и креветки: личные тайны звезды сериала «Хиромант» Юрия Чурсина. Почему актера считают сексистом?
Юрий Чурсин — один из самых таинственных актеров современности. Он завоевал признание зрителей благодаря ролям в фильмах и сериалах «Хиромант», «Изображая жертву», «Три мушкетера». 11 марта артисту исполняется 46 лет, и он по-прежнему остается востребованным как в кино, так и на театральной сцене. Как сложилась его судьба, какие испытания он прошел и в каких скандалах оказался замешан — расскажет «Радио 1».
Биография Юрия Чурсина: детство и становлениеЮрий Чурсин всегда относил себя к интровертам, и, возможно, именно поэтому о его детстве известно не так много. Будущий актер появился на свет в казахстанском городе Приозерске в семье военного. Рядом с этим городом расположен полигон Сары-Шаган, где проходили испытания противоракетного оружия.
Как и положено в семье военного, Чурсину с детства пришлось привыкать к постоянным переездам. Он сам признавался, что именно это воспитало в нем склонность к перевоплощению. В детстве Чурсин не отличался актерскими амбициями — на утренниках он лишь читал стихи и пел, но не участвовал в театрализованных сценках. Однако в школьные годы он попробовал себя на сцене, сыграв в одном из первых спектаклей оленя.
«Нравилось быть на сцене, творить иллюзию. Импонировало вместе с большим количеством людей переживать тот опыт, который бы ты в жизни никогда не пережил. И сегодня все то же самое», — рассказал Чурсин.Мать Чурсина скончалась в тот период, когда он уже поступил в Щукинское училище, но еще не добился известности. Он пообещал себе во что бы то ни стало окончить ВУЗ в ее память.
Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury)
Впрочем, обучение в театральном институте не обошлось без трудностей. Уже после первого курса Чурсин оказался на грани отчисления за «профнепригодность». К счастью, за него вступился художественный руководитель Юрий Шлыков, дав студенту второй шанс. И Чурсин его не упустил: успешно окончив учебу, он получил приглашение в театр имени Вахтангова.
Параллельно он начал сниматься в эпизодических ролях, дебютировав в сериале «Простые истины», а затем появившись в картинах «Неудача Пуаро» и «Трое против всех».
Прорыв в карьере: от «Хироманта» до артхаусаНастоящая известность пришла к Юрию Чурсину после роли Сергея Рябинина в сериале «Хиромант». Персонаж, обладающий способностью читать судьбу по линиям на ладонях, настолько впечатлил зрителей, что некоторые действительно поверили в экстрасенсорные способности актера. Сам же Юрий объяснял свою убедительную игру не верой в мистику, а интересом к психологии.
Следом последовала работа в культовой черной комедии Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Чурсин сыграл выпускника, который устроился статистом для следственных экспериментов в милицию. Фильм завоевал главный приз «Кинотавра», а Чурсин подтвердил свой статус талантливого актера интеллектуального кино.
Любовь к необычным ролям он доказал, снявшись в альманахе «Короткое замыкание» (2009), где появился в образе парня в костюме креветки. Однако со временем актер начал выбирать более коммерческие проекты.
Юрий Чурсин (фото: кадр из фильма «Короткое замыкание»)
Фильмы, за которые Чурсина критиковалиЮрий Чурсин поучаствовал в ряде популярных фильмов и сериалов:
- «Глухарь в кино» (комедия);
- «Мафия: Игра на выживание» (фантастика);
- «Бригада. Наследник»;
- «Гости» (хоррор).
«Когда тебе в руки попадает сценарий, когда встречаешься с режиссером, и даже когда уже идет съемка — ни в один из этих моментов ты не знаешь, что получится в самом конце. И все может пойти не так из-за человека, которого ты, возможно, никогда в жизни и не увидишь. Сделают странный монтаж, или странно запишут звук, или композитор напишет странную музыку. Кино — коллективный труд, где каждый может тянуть одеяло в свою сторону. А может, наоборот, все сложится. Я больше скажу: тот формат кинопроизводства, какой сейчас у нас выстроен, когда главная цель на каждом этапе — заработать, — кажется мне очень странным», — комментировал актер.
Почему Чурсин на 12 лет пропал из театраВ 2005 году он впечатлил зрителей ролью в постановке «Лес» по Островскому, а в последующие два года дважды становился лауреатом премии «Чайка» за выдающуюся игру в спектаклях «Примадонны» и «Человек-подушка». В 2009 году его участие в «Старшем брате» Константина Богомолова принесло ему еще одно признание — премию «Звезда театрала».
Однако после этой череды успехов Чурсин неожиданно отошел от театральной сцены. Причина проста: он решил сосредоточиться на карьере в кино.
Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury
Скандал из-за высказыванийДолгие годы Чурсин не играл в театре, пока пандемия и вынужденная самоизоляция не заставили его пересмотреть свои приоритеты.
«Я, может быть, в какой-то степени сексист, но мне кажется, что у девочек этот момент как-то проще переживается, потому что им легче находиться в состоянии "ничегонеделания", само течение жизни для них — это уже прекрасная деятельность. А мальчикам сложнее, потому что им важно реализовываться в деле», — высказался артист.В этот период актер задумался о возвращении на подмостки и вновь вышел на сцену со спектаклем «Кинастон» — постановкой, в которой ранее блистал Максим Матвеев.
«Со мной произошло примерно то же, что с Кинастоном: ты просто перестаешь делать хоть что-то. А поскольку я не большой любитель выпивать и забросил всякие эксперименты со своим сознанием, никакого альтернативного выхода не нашел, кроме как вернуться в театр, признаться, не без удовольствия», — отметил Юрий.Пользователи соцсетей начали активно обсуждать, не является ли актер сексистом. Этот резонанс был особенно неожиданным, ведь Чурсин всегда держался в стороне от громких сплетен и предпочитал не распространяться о своей личной жизни. Единственное, что можно было о ней узнать, — это редкие высказывания актера о семейных ценностях, его строгом отношении к изменам и теплых вечерах с женой Анной и сыновьями Богданом и Филиппом.
«Просто мы не можем родить ребенка и быть заземлены настолько, насколько заземлены женщины. И они в этом прекрасны и мудры, в них заключена великая тайна. А мужчины всегда более абстрактны, и способом их реализации в основном является дело. Безусловно, и для женщины важна самореализация, но это относится к личности, а не к половой принадлежности. В моем идеальном мире женщина не должна работать ради выживания. Это ложится на плечи мужчин. И мой сексизм в том, что я должен нести тяжелые сумки и открывать двери в машине, а не женщина», — объяснил актер.
Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury)
Как живет Юрий Чурсин сегодняЧурсин продолжает активную работу в кино и театре. В 2024 году он снялся в нескольких фильмах, сыграв главные роли в лентах «Атом», «В плену надежды», «Детокс» и «Этерна».
Кроме того, актер гастролирует по стране со спектаклем «Эмигранты» и выступает в театре «Современник» в постановке «Двое на качелях». Интересно, что до него эти роли исполняли Кристина Орбакайте и Кирилл Сафонов, но после их эмиграции на сцену вышли Чурсин и Татьяна Бабенкова.
В феврале 2025 года на платформе «Смотрим» стартовал показ исторической драмы «Атом». Тогда же на канале «Россия-1» состоялась телепремьера остросюжетной драмы «Русская жена», где актер в образе военкора помогает героине Карины Андоленко отыскать семью на Ближнем Востоке.
Прошлый год также запомнился выходом долгожданного фэнтези «Этерна», в котором Чурсин вновь воплотил на экране Рокэ Алву в обновленном 6-серийном формате. Кроме того, фильмография артиста пополнилась комедией «Детокс» и криминальной лентой «ОПГ», где он сыграл весьма необычную роль — совесть главного героя.
Также завершилось производство свежих сезонов популярных проектов «Доктор Преображенский» и «Хоккейные папы».