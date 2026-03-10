10 марта 2026, 11:11

Юрий Чурсин (фото: РИА Новости / Светлана Шевченко)

Юрий Чурсин — один из самых таинственных актеров современности. Он завоевал признание зрителей благодаря ролям в фильмах и сериалах «Хиромант», «Изображая жертву», «Три мушкетера». 11 марта артисту исполняется 46 лет, и он по-прежнему остается востребованным как в кино, так и на театральной сцене. Как сложилась его судьба, какие испытания он прошел и в каких скандалах оказался замешан — расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Юрия Чурсина: детство и становление Прорыв в карьере: от «Хироманта» до артхауса Фильмы, за которые Чурсина критиковали Почему Чурсин на 12 лет пропал из театра Скандал из-за высказываний Как живет Юрий Чурсин сегодня

Биография Юрия Чурсина: детство и становление

«Нравилось быть на сцене, творить иллюзию. Импонировало вместе с большим количеством людей переживать тот опыт, который бы ты в жизни никогда не пережил. И сегодня все то же самое», — рассказал Чурсин.

Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury)

Прорыв в карьере: от «Хироманта» до артхауса

Юрий Чурсин (фото: кадр из фильма «Короткое замыкание»)

Фильмы, за которые Чурсина критиковали

«Глухарь в кино» (комедия);

«Мафия: Игра на выживание» (фантастика);

«Бригада. Наследник»;

«Гости» (хоррор).

«Когда тебе в руки попадает сценарий, когда встречаешься с режиссером, и даже когда уже идет съемка — ни в один из этих моментов ты не знаешь, что получится в самом конце. И все может пойти не так из-за человека, которого ты, возможно, никогда в жизни и не увидишь. Сделают странный монтаж, или странно запишут звук, или композитор напишет странную музыку. Кино — коллективный труд, где каждый может тянуть одеяло в свою сторону. А может, наоборот, все сложится. Я больше скажу: тот формат кинопроизводства, какой сейчас у нас выстроен, когда главная цель на каждом этапе — заработать, — кажется мне очень странным», — комментировал актер.

Почему Чурсин на 12 лет пропал из театра

Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury

Скандал из-за высказываний

«Я, может быть, в какой-то степени сексист, но мне кажется, что у девочек этот момент как-то проще переживается, потому что им легче находиться в состоянии "ничегонеделания", само течение жизни для них — это уже прекрасная деятельность. А мальчикам сложнее, потому что им важно реализовываться в деле», — высказался артист.

«Со мной произошло примерно то же, что с Кинастоном: ты просто перестаешь делать хоть что-то. А поскольку я не большой любитель выпивать и забросил всякие эксперименты со своим сознанием, никакого альтернативного выхода не нашел, кроме как вернуться в театр, признаться, не без удовольствия», — отметил Юрий.

«Просто мы не можем родить ребенка и быть заземлены настолько, насколько заземлены женщины. И они в этом прекрасны и мудры, в них заключена великая тайна. А мужчины всегда более абстрактны, и способом их реализации в основном является дело. Безусловно, и для женщины важна самореализация, но это относится к личности, а не к половой принадлежности. В моем идеальном мире женщина не должна работать ради выживания. Это ложится на плечи мужчин. И мой сексизм в том, что я должен нести тяжелые сумки и открывать двери в машине, а не женщина», — объяснил актер.

Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury)

Как живет Юрий Чурсин сегодня