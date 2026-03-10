Григорий Лепс поздравил женщин с 8 Марта концертом в Петербурге
В честь Международного женского дня Санкт‑Петербург посетил народный артист России Григорий Лепс. Его большой концерт состоялся в БКЗ «Октябрьский».
Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», артист представил праздничную программу «Я нравлюсь женщинам», специально подготовленную к 8 Марта. Вечер получился по‑настоящему душевным и запоминающимся: Лепс исполнил ряд композиций, давно полюбившихся поклонницам. В числе прозвучавших хитов — «Я поднимаю руки», «Я тебя не люблю» и «Самый лучший день».
Зрители тепло встретили любимого исполнителя. Зал активно подпевал и щедро одаривал артиста овациями. По традиции поклонники преподнесли Лепсу множество букетов цветов, которые он передал своим бэк‑вокалисткам в знак благодарности за совместную работу и поддержку на сцене.
Читайте также: