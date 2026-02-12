«Кто тебя знал!»: Юлия Барановская заявила, что сделала Аршавина успешным

12 февраля 2026, 13:32

Барановская намекнула на свою роль в успехе Андрея Аршавина и Александра Гордона

Юлия Барановская (Фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)

Телеведущие Юлия Барановская и Александр Гордон приняли участие в новом выпуске программы «Пожалуйста, не рассказывай!». В нём Барановская заявила, что её экс-возлюбленный Андрей Аршавин обязан ей своим успехом.





Ведущий шоу Владимир Маркони обратил внимание на сапоги Юлии бренда Dior. Телеведущая рассказала, что обувь осталась у неё после отношений с футболистом Андреем Аршавиным. При этом она пошутила, что именно встреча с ней повлияла на успех спортсмена.

«Это от прошлой жизни осталось. У меня был парень небедный, неплохо зарабатывал. Но только когда меня встретил, до этого как-то нет», — заявила Барановская.

«У тебя то же самое! Кто тебя знал, пока я в твоей жизни не появилась?! Вёл там себе программу с учёными, по ночам!» — добавила Юлия.