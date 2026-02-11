Норвежский биатлонист Стурла Легрейд сделал откровенное признание после Олимпиады-2026
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд оказался в центре внимания не только из-за спортивных достижений. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Сразу после завоевания медали на Олимпийских играх-2026 спортсмен неожиданно сделал личное и крайне болезненное признание — он рассказал об измене своей возлюбленной.
По словам Легрейда, отношения с девушкой начались около полугода назад, и он был уверен, что встретил «любовь всей своей жизни». Однако три месяца назад спортсмен, как он сам признался, совершил «самую большую ошибку» и изменил ей. О произошедшем он рассказал партнерше лишь неделю назад — и этот разговор стал для него тяжелейшим испытанием.
Девушка спортсмена также высказалась публично и дала понять, что не готова прощать измену. По её словам, пережить подобное предательство крайне тяжело, а боль от услышанного никуда не исчезла, несмотря на честность партнёра.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России