Норвежский биатлонист Стурла Легрейд сделал откровенное признание после Олимпиады-2026

11 февраля 2026, 19:22

Биатлонист Стурла Легрейд признался в измене после победы на Олимпиаде-2026

Стурла Легрейд (Фото: Instagram* / @sturlal)

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд оказался в центре внимания не только из-за спортивных достижений. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».