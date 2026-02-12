Продюсер Дворцов назвал пятёрку самых востребованных и богатых шоуменов России
Продюсер Сергей Дворцов назвал пятёрку самых востребованных и высокооплачиваемых шоуменов России. Своим мнением эксперт поделился в беседе с Общественной Службой Новостей.
Дворцов отметил, что в современной медиаиндустрии стать популярным и закрепиться «на пике» получается далеко не у всех, однако некоторые звезды нравятся ему больше остальных. Продюсер включил в личный топ всего пять звёзд экрана, которые, по его оценке, производят качественный контент и заслуживают высоких гонораров.
В списке «любимчиков» оказались Дмитрий Нагиев, Андрей Малахов, Павел Воля и Азамат Мусагалиев. Согласно материалу Обественной Службы Новостей, этих артистов Дворцов считает настоящими профессионалами — так же, как и многие россияне.
Ранее стало известно, что Нагиев получает более 90 миллионов рублей за курсы по развитию харизмы в Дубае. При этом актёр проводит их всего девять дней в году.
Читайте также: