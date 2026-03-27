Роман с американцем, приемная дочь, забытая в детдоме, и разрушенная семья Сосо Павлиашвили: исповедь Ирины Понаровской

За красивой историей любви с разницей в 11 лет скрывается драма, в которой смешались ревность бывшего мужа-афроамериканца, судьба приемной девочки, брошенной в детдоме, и десятилетия молчания. Как сложилась судьба главной звезды советской эстрады, которая на пике чувств сама отпустила своего «бога», расскажет «Радио 1».



Юрмала, конец 80-х: взгляд, который всё решил

Конкурс молодых исполнителей в Юрмале конца 80-х отличался невероятно напряжённой атмосферой. В состав жюри входила Ирина Понаровская — яркая, измученная популярностью, на тот момент ей вот-вот должно было исполниться 36. На сцене же вовсю блистал 25-летний грузин с пылающим взглядом. Сосо Павлиашвили в ту пору ещё не ассоциировался с кепкой и намеренно грубым акцентом, не пел знаменитое «небо на ладони». Для публики он оставался просто талантливым юношей, который выходил к микрофону и заставлял женщин в зале забыть о возрасте и статусе.

«Я взглянула на него и моментально осознала. В нём чувствовалось нечто дикое, подлинное», — призналась Ирина Понаровская.

«Я хочу тебя»: Роковое знакомство с Вейландом Роддом

Прежде чем сердце Понаровской покорил горячий грузин, в её жизни случилась другая большая любовь — джазовый музыкант из США Вейланд Родд. Он увидел её по телевизору на фестивале в Сопоте и влюбился заочно. Личная встреча произошла на гастролях, где он выступал у нее «на разогреве». По версии Родда, переломный момент случился после концерта, когда он предложил уставшей певице массаж.

«Я массировал ей плечи и понял: я пропал. Но я был женат, у неё был муж. А потом она повернулась и сказала: "Я хочу тебя". Я остолбенел», — вспоминал музыкант.
Он тут же написал жене письмо о разводе. Понаровская развелась с первым мужем, руководителем «Поющих гитар» Григорием Клеймицем. Казалось, судьба дала им шанс на сказку. Однако реальность оказалась суровой. В СССР межрасовые браки были редкостью. Родд стеснялся появляться с женой на публике, боясь косых взглядов. Но главные испытания были впереди.

Бетти и Энтони: История усыновления и похищения

Долгое время у пары не было детей. На гастролях к Понаровской подошла молодая женщина с младенцем на руках — темнокожей девочкой, чьи ногти были накрашены, словно у куклы.

«У меня сердце разорвалось, я не могла оставить этого ребёнка», — признавалась Ирина близким.
Девочку назвали Бетти. Ирина и Родд взяли её в свою семью, казалось, счастье состоялось. Через два года у них родился собственный сын — Энтони. А затем события приняли драматичный оборот. По версии Понаровской, инициатором отказа от Бетти стал Родд, который настоял на том, чтобы девочку определили в детский дом. Сама певица, по её словам, была против, но в одиночку тянуть двоих детей не могла, а супруг продолжал давить. Родд же описывал совершенно иную картину: по его утверждению, от девочки избавилась сама Понаровская, причём причиной якобы стало появление у неё молодого любовника.

«Она выгнала меня из дома, оставив только обои на стенах, а с Бетти поступила жестоко. Я был в шоке», — негодовал Родд.
Отношения дали трещину, и пара официально рассталась. Сразу после развода развернулась настоящая битва за ребёнка. В какой-то момент Родд вывез Энтони прямо во время гастролей — фактически похитив мальчика. Понаровской потребовались огромные усилия, чтобы разыскать их и вернуть сына. Однако этим она окончательно натроила бывшего супруга против себя: обида, которую он затаил тогда, не утихала долгие годы.

Как Сосо очаровал звезду

Именно в этот период на ее пути и появился Сосо Павлиашвили. Конкурс в Юрмале стал точкой невозврата. Для него — трамплином в карьере, для неё — вспышкой, которая ослепила.

«Мы познакомились, начали общаться. Потом были концерты в Чехословакии, Австрии. И как-то поняли, что мы очень похожи. Она тогда вообще хотела уходить со сцены, выйти замуж и уехать. Но случился взрыв…» — вспоминал позже Павлиашвили.
Разница в 11 лет не стала препятствием. Ирина к тому моменту уже была свободна — брак с Роддом остался в прошлом. А вот Сосо на тот момент состоял в браке. Пианистка Нино Учанейшвили дождалась его из армии, родила сына, но, когда муж начал восхождение на олимп, о верности пришлось забыть.
Сам певец позже не раз признавался: «У меня в постели побывала тысяча женщин. Это был грех, за который я расплатился. Но грех приятный». С Понаровской он задержался почти на четыре года.

Гостиничные сплетни и грузинская родня

Отношения звёздной пары обсуждали за кулисами и в гостиничных коридорах. Особенно рьяно следил за этим бывший муж — Вейланд Родд. Он с упоением пересказывал слухи, гулявшие среди персонала отеля: мол, пока Ирина бегала для Сосо «то за кофе, то за пирожками», на ее лице якобы застыло «страдание».

Говорили даже, что Понаровская оплачивала молодому любовнику проживание в Москве, используя свои деньги и связи, чтобы поддержать его талант. В семье Павлиашвили к певице относились по-разному.

Но его сестра, Мака, всегда отзывалась о ней с теплом: «Ирина — великая женщина. Когда у меня родился ребёнок, она из Москвы присылала мне вещи. Я её очень люблю». Однако надежды Понаровской на то, что Сосо решится на развод, так и остались надеждами.

«Ты — мой Бог»: Альбом как спасение

Их творческий союз оказался не менее ярким, чем любовный. Уставшая, измотанная скандалами, Понаровская уже хотела уходить со сцены.

«Сосо сказал: "Нет, ты будешь петь". И написал для меня целый альбом. Он меня вернул на сцену», — откровенно призналась певица.
Главным хитом стала композиция «Ты — мой Бог». Слова «Ты первый мне сумел открыть любовь, и тебя я боготворю» были не просто красивым текстом. Это была исповедь женщины под 40, влюбленной как девчонка, в мужчину, который был для нее всем.

Но за кулисами этой идиллии скрывалась боль. У Понаровской был хронический пиелонефрит. Павлиашвили вспоминал, как она выходила на сцену, а после выступления в гримерку заходили врачи, чтобы сделать уколы от невыносимых болей. Он был рядом, поддерживал. Но дома в Тбилиси у него рос сын и ждала обиженная жена.

Разрыв на пике и удар ниже пояса спустя годы

На вопрос, почему Сосо так и не развелся, Понаровская отвечала уклончиво. Сама она позже утверждала, что не хотела разрушать семью:

«Для меня это был единственный случай в жизни, когда я была с женатым мужчиной. Я решила, что его сын не должен страдать без отца. Если я его уведу — это будет неправильно. Я распорядилась сама», — откровенничала певица.
Она ушла на пике чувств. Не дождавшись предложения, решив, что так будет честнее. Через два года артистка вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Пушкаря («по мозгам», как она сама говорила), у Павлиашвили появилась новая муза — Ирина Патлах. Но покоя это не принесло.

Спустя годы, когда страсти улеглись, Понаровская выпустила автобиографию. И там она нанесла удар, от которого Сосо предпочел отмолчаться. Она не корила его за несостоявшийся брак. Она обвинила его в предательстве искусства.

«В какой-то момент Сосо захотелось больше денег и славы. Он понял, что с тем высоким искусством, с которым он пришёл, это не получится. Тогда он решил петь свои грузинские лезгинки, надеть кепку и быть немножко шутом. Он предал свой талант, не использовал его на все сто процентов», — писала она.
Особенно задевало её нарочитое коверканье русского языка.

«Он хочет остаться грузином навсегда и поэтому поёт с акцентом, хотя на репетициях я никогда этого акцента не замечала. Если хочешь быть грузином – пой по-грузински! А он поёт по-русски, но с таким гнусным акцентом, который непозволителен для человека, считающего себя российским гражданином».
Эти строки прозвучали как пощёчина. Она назвала его несостоявшимся гением, который «не вырос ни на грамм».

Жизнь после: Венчание и тихая грусть

С Нино Учанейшвили Павлиашвили развёлся не ради Понаровской, а спустя годы, ради своей новой семьи. С Ириной Патлах, которая родила ему двух дочерей, он прожил в гражданском браке почти 20 лет, прежде чем обвенчаться.
Сегодня Понаровская живёт одна. Третий муж ушёл из жизни, сын вырос. О приёмной дочери Бетти она предпочитает не вспоминать. Но Сосо она до сих пор называет «самой большой любовью».

«Мы оба страдали безумно — и я, и он. Сейчас у него замечательная семья, и я очень рада, что кто-то смог сделать его счастливым. Он был моим Богом. Но боги, как известно, не принадлежат смертным женщинам», — рассуждает певица.
В этих словах — вся судьба: громкая, драматичная и до сих пор не отпускающая зрителя история любви, таланта и предательства, у которой нет однозначного финала.
