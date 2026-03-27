Роман с американцем, приемная дочь, забытая в детдоме, и разрушенная семья Сосо Павлиашвили: исповедь Ирины Понаровской
За красивой историей любви с разницей в 11 лет скрывается драма, в которой смешались ревность бывшего мужа-афроамериканца, судьба приемной девочки, брошенной в детдоме, и десятилетия молчания. Как сложилась судьба главной звезды советской эстрады, которая на пике чувств сама отпустила своего «бога», расскажет «Радио 1».
Юрмала, конец 80-х: взгляд, который всё решилКонкурс молодых исполнителей в Юрмале конца 80-х отличался невероятно напряжённой атмосферой. В состав жюри входила Ирина Понаровская — яркая, измученная популярностью, на тот момент ей вот-вот должно было исполниться 36. На сцене же вовсю блистал 25-летний грузин с пылающим взглядом. Сосо Павлиашвили в ту пору ещё не ассоциировался с кепкой и намеренно грубым акцентом, не пел знаменитое «небо на ладони». Для публики он оставался просто талантливым юношей, который выходил к микрофону и заставлял женщин в зале забыть о возрасте и статусе.
«Я взглянула на него и моментально осознала. В нём чувствовалось нечто дикое, подлинное», — призналась Ирина Понаровская.
«Я хочу тебя»: Роковое знакомство с Вейландом РоддомПрежде чем сердце Понаровской покорил горячий грузин, в её жизни случилась другая большая любовь — джазовый музыкант из США Вейланд Родд. Он увидел её по телевизору на фестивале в Сопоте и влюбился заочно. Личная встреча произошла на гастролях, где он выступал у нее «на разогреве». По версии Родда, переломный момент случился после концерта, когда он предложил уставшей певице массаж.
«Я массировал ей плечи и понял: я пропал. Но я был женат, у неё был муж. А потом она повернулась и сказала: "Я хочу тебя". Я остолбенел», — вспоминал музыкант.Он тут же написал жене письмо о разводе. Понаровская развелась с первым мужем, руководителем «Поющих гитар» Григорием Клеймицем. Казалось, судьба дала им шанс на сказку. Однако реальность оказалась суровой. В СССР межрасовые браки были редкостью. Родд стеснялся появляться с женой на публике, боясь косых взглядов. Но главные испытания были впереди.
Бетти и Энтони: История усыновления и похищенияДолгое время у пары не было детей. На гастролях к Понаровской подошла молодая женщина с младенцем на руках — темнокожей девочкой, чьи ногти были накрашены, словно у куклы.
«У меня сердце разорвалось, я не могла оставить этого ребёнка», — признавалась Ирина близким.Девочку назвали Бетти. Ирина и Родд взяли её в свою семью, казалось, счастье состоялось. Через два года у них родился собственный сын — Энтони. А затем события приняли драматичный оборот. По версии Понаровской, инициатором отказа от Бетти стал Родд, который настоял на том, чтобы девочку определили в детский дом. Сама певица, по её словам, была против, но в одиночку тянуть двоих детей не могла, а супруг продолжал давить. Родд же описывал совершенно иную картину: по его утверждению, от девочки избавилась сама Понаровская, причём причиной якобы стало появление у неё молодого любовника.
«Она выгнала меня из дома, оставив только обои на стенах, а с Бетти поступила жестоко. Я был в шоке», — негодовал Родд.Отношения дали трещину, и пара официально рассталась. Сразу после развода развернулась настоящая битва за ребёнка. В какой-то момент Родд вывез Энтони прямо во время гастролей — фактически похитив мальчика. Понаровской потребовались огромные усилия, чтобы разыскать их и вернуть сына. Однако этим она окончательно натроила бывшего супруга против себя: обида, которую он затаил тогда, не утихала долгие годы.
Как Сосо очаровал звездуИменно в этот период на ее пути и появился Сосо Павлиашвили. Конкурс в Юрмале стал точкой невозврата. Для него — трамплином в карьере, для неё — вспышкой, которая ослепила.
«Мы познакомились, начали общаться. Потом были концерты в Чехословакии, Австрии. И как-то поняли, что мы очень похожи. Она тогда вообще хотела уходить со сцены, выйти замуж и уехать. Но случился взрыв…» — вспоминал позже Павлиашвили.Разница в 11 лет не стала препятствием. Ирина к тому моменту уже была свободна — брак с Роддом остался в прошлом. А вот Сосо на тот момент состоял в браке. Пианистка Нино Учанейшвили дождалась его из армии, родила сына, но, когда муж начал восхождение на олимп, о верности пришлось забыть.Сам певец позже не раз признавался: «У меня в постели побывала тысяча женщин. Это был грех, за который я расплатился. Но грех приятный». С Понаровской он задержался почти на четыре года.
Гостиничные сплетни и грузинская родняОтношения звёздной пары обсуждали за кулисами и в гостиничных коридорах. Особенно рьяно следил за этим бывший муж — Вейланд Родд. Он с упоением пересказывал слухи, гулявшие среди персонала отеля: мол, пока Ирина бегала для Сосо «то за кофе, то за пирожками», на ее лице якобы застыло «страдание».
Говорили даже, что Понаровская оплачивала молодому любовнику проживание в Москве, используя свои деньги и связи, чтобы поддержать его талант. В семье Павлиашвили к певице относились по-разному.
Но его сестра, Мака, всегда отзывалась о ней с теплом: «Ирина — великая женщина. Когда у меня родился ребёнок, она из Москвы присылала мне вещи. Я её очень люблю». Однако надежды Понаровской на то, что Сосо решится на развод, так и остались надеждами.
«Ты — мой Бог»: Альбом как спасениеИх творческий союз оказался не менее ярким, чем любовный. Уставшая, измотанная скандалами, Понаровская уже хотела уходить со сцены.
«Сосо сказал: "Нет, ты будешь петь". И написал для меня целый альбом. Он меня вернул на сцену», — откровенно призналась певица.Главным хитом стала композиция «Ты — мой Бог». Слова «Ты первый мне сумел открыть любовь, и тебя я боготворю» были не просто красивым текстом. Это была исповедь женщины под 40, влюбленной как девчонка, в мужчину, который был для нее всем.
Но за кулисами этой идиллии скрывалась боль. У Понаровской был хронический пиелонефрит. Павлиашвили вспоминал, как она выходила на сцену, а после выступления в гримерку заходили врачи, чтобы сделать уколы от невыносимых болей. Он был рядом, поддерживал. Но дома в Тбилиси у него рос сын и ждала обиженная жена.
Разрыв на пике и удар ниже пояса спустя годыНа вопрос, почему Сосо так и не развелся, Понаровская отвечала уклончиво. Сама она позже утверждала, что не хотела разрушать семью:
«Для меня это был единственный случай в жизни, когда я была с женатым мужчиной. Я решила, что его сын не должен страдать без отца. Если я его уведу — это будет неправильно. Я распорядилась сама», — откровенничала певица.Она ушла на пике чувств. Не дождавшись предложения, решив, что так будет честнее. Через два года артистка вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Пушкаря («по мозгам», как она сама говорила), у Павлиашвили появилась новая муза — Ирина Патлах. Но покоя это не принесло.
Спустя годы, когда страсти улеглись, Понаровская выпустила автобиографию. И там она нанесла удар, от которого Сосо предпочел отмолчаться. Она не корила его за несостоявшийся брак. Она обвинила его в предательстве искусства.
«В какой-то момент Сосо захотелось больше денег и славы. Он понял, что с тем высоким искусством, с которым он пришёл, это не получится. Тогда он решил петь свои грузинские лезгинки, надеть кепку и быть немножко шутом. Он предал свой талант, не использовал его на все сто процентов», — писала она.Особенно задевало её нарочитое коверканье русского языка.
«Он хочет остаться грузином навсегда и поэтому поёт с акцентом, хотя на репетициях я никогда этого акцента не замечала. Если хочешь быть грузином – пой по-грузински! А он поёт по-русски, но с таким гнусным акцентом, который непозволителен для человека, считающего себя российским гражданином».Эти строки прозвучали как пощёчина. Она назвала его несостоявшимся гением, который «не вырос ни на грамм».
Жизнь после: Венчание и тихая грустьС Нино Учанейшвили Павлиашвили развёлся не ради Понаровской, а спустя годы, ради своей новой семьи. С Ириной Патлах, которая родила ему двух дочерей, он прожил в гражданском браке почти 20 лет, прежде чем обвенчаться.
Сегодня Понаровская живёт одна. Третий муж ушёл из жизни, сын вырос. О приёмной дочери Бетти она предпочитает не вспоминать. Но Сосо она до сих пор называет «самой большой любовью».
«Мы оба страдали безумно — и я, и он. Сейчас у него замечательная семья, и я очень рада, что кто-то смог сделать его счастливым. Он был моим Богом. Но боги, как известно, не принадлежат смертным женщинам», — рассуждает певица.В этих словах — вся судьба: громкая, драматичная и до сих пор не отпускающая зрителя история любви, таланта и предательства, у которой нет однозначного финала.