Блогер Михаил Литвин лишился многомиллионного аккаунта в соцсети
Многомиллионный аккаунт Михаила Литвина взломали в Инстаграм*. Об этом пишет Super.
Мошенники прибегли к проверенной схеме: они украли страницу блогера с 15 млн подписчиков и начали публиковать интригующие сообщения о якобы важной новости. Чтобы узнать подробности, люди должны перейти по ссылке в шапке профиля. Те, кто поддастся на уловку, попадутся в ловушку и потеряют деньги.
Ранее такие же схемы использовались для обмана Оксаны Самойловой, которая обещала рассказать о разводе с Джиганом, если пользователи перейдут по ссылке, и Ксении Бородиной, которая якобы беременна от своего нового мужа Николая Сердюкова. В числе жертв мошенников также оказались Гоар Аветисян и Настя Ивлеева.
