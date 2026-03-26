От сцены к бизнесу: Серов получил 90 млн рублей прибыли на «стирке»
Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов успешно развивает бизнес за пределами сцены. Уже много лет артист владеет сетью «Химчистка №1», которая стабильно приносит ему внушительный доход. Об этом сообщает Super.
По итогам 2024 года выручка компании составила около 256 миллионов рублей, из которых чистая прибыль достигла 90 миллионов. Это стало рекордным показателем за всё время работы бизнеса. Более того, за год оборот вырос на 9%, а прибыль увеличилась сразу на 51%, что говорит о стремительном развитии проекта.
Сеть активно расширяется: только в Москве насчитывается около 50 точек. При этом Серов контролирует основной пакет — 94% бизнеса, а оставшиеся 6% принадлежат его концертному директору Дмитрию Крайнову.
Таким образом, музыкант сумел не только сохранить популярность, но и построить прибыльное дело, превратив бытовую услугу в стабильный источник дохода.
