26 марта 2026, 15:34

Филипп Киркоров сообщил, что не знает, как бороться с игровой зависимостью сына

Певец Филипп Киркоров рассказал о зависимости 13-летнего сына Мартина от компьютерных игр.





В беседе с Пятым каналом певец заявил, что зависимость мальчика укрепилась настолько, что вытеснила желание заниматься спортом, включая футбол. Артист не знает, как справляться с этой ситуацией.

«Единственное — отключать. Выдёргивать шнур из компьютера и заставлять идти в падл заниматься или в футбол», — пояснил он.