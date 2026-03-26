Филипп Киркоров рассказал о зависимости 13-летнего сына

Певец Филипп Киркоров рассказал о зависимости 13-летнего сына Мартина от компьютерных игр.



В беседе с Пятым каналом певец заявил, что зависимость мальчика укрепилась настолько, что вытеснила желание заниматься спортом, включая футбол. Артист не знает, как справляться с этой ситуацией.

«Единственное — отключать. Выдёргивать шнур из компьютера и заставлять идти в падл заниматься или в футбол», — пояснил он.
Отметим, что в феврале Мартин вошёл в состав футбольного клуба «2Drots». Вместе с 13-летним Киркоровым в молодёжной команде играет и Александр — сын продюсера Яны Рудковской и спортсмена Евгения Плющенко.

Ольга Щелокова

