Юрист Разумовская рассказала о штрафах за захламление подъездов

05 октября 2026, 12:04

За повторное нарушение владельцу квартиры может грозить до 20 тысяч рублей

Фото: istockphoto / Pavel Byrkin

Жителей многоквартирных домов могут оштрафовать за хранение личных вещей в подъездах и других местах общего пользования. Управляющие компании, Госпожнадзор и жилищные инспекции вправе проводить проверки и фиксировать нарушения.





Об этом URA.RU рассказала юрист София Разумовская. К местам общего пользования относятся лестничные площадки, лестницы, коридоры, тамбуры, холлы, вестибюли и колясочные. При этом тамбур считается общим имуществом, даже если им пользуются жильцы двух-трёх квартир, если по документам он не входит в состав конкретной квартиры.



Если собственник захламляет подъезд, управляющая компания должна составить акт осмотра. Одной фотографии для фиксации нарушения недостаточно. На основании акта владельцу выдают предписание убрать вещи.



Размер штрафа зависит от характера нарушения. За захламление и несоблюдение санитарных требований предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, за нарушение требований пожарной безопасности — от 5 до 15 тысяч. При повторном нарушении сумма может вырасти до 20 тысяч рублей.



Кроме того, управляющая компания или соседи могут обратиться в суд с требованием убрать вещи и освободить помещение.

«Суды удовлетворяют такие требования, а с нарушителя также взыскивают судебные расходы», — отметила Разумовская.