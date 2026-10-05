Сальмонеллу нашли в фарше из индейки крупного российского производителя

05 октября 2026, 12:03

В фарше индейки «Пава Пава» обнаружили Salmonella Muenchen

Фото: Istock / a-lesa

Опасную бактерию обнаружили в охлаждённом фарше «Нежный» бренда «Пава Пава». В образце весом 25 граммов специалисты Центра гигиены и эпидемиологии выявили Salmonella Muenchen — возбудителя сальмонеллёза. Об этом сообщает SHOT.