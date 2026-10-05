Сальмонеллу нашли в фарше из индейки крупного российского производителя
Опасную бактерию обнаружили в охлаждённом фарше «Нежный» бренда «Пава Пава». В образце весом 25 граммов специалисты Центра гигиены и эпидемиологии выявили Salmonella Muenchen — возбудителя сальмонеллёза. Об этом сообщает SHOT.
Сальмонеллёз — кишечная инфекция, которая может сопровождаться высокой температурой, рвотой и диареей, а в некоторых случаях приводит к сильному обезвоживанию.
Фарш произвела компания «Тамбовская индейка». По данным Россельхознадзора, продукция этой партии поступала в магазины «Лента» в Ростовской области. При этом товары бренда «Пава Пава» представлены и в других крупных торговых сетях, в том числе METRO, «Ашане», «Перекрёстке» и «Магните».
Сальмонеллу ранее обнаруживали и в другой продукции «Тамбовской индейки» — бескостном мясе бедра, замороженном филе и крупнокусковом замороженном мясе. Компания выпускает продукцию под брендами «Пава Пава» и «Латифа» и входит в группу «Черкизово».
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