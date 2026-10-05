Диетолог рассказала, какие бананы лучше выбирать на диете
Диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала о различиях между зелёными и зрелыми бананами и их влиянии на организм. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на aif.ru.
По словам специалиста, в незрелых бананах содержится больше резистентного крахмала, который может положительно влиять на микробиоту кишечника. По мере созревания количество легко усваиваемых углеводов в плодах увеличивается, что важно учитывать людям, соблюдающим диету.
Кованова отметила, что бананы удобно брать с собой благодаря кожуре. При этом специалист не считает фрукт полноценным вариантом перекуса между основными приёмами пищи.
По словам диетолога, при выборе продуктов важно учитывать не только их удобство, но и цели рациона. Поэтому степень зрелости банана и общий состав питания имеют большее значение, чем его использование в качестве быстрого источника энергии.
Читайте также: