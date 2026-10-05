Диетолог рассказала, какие бананы лучше выбирать на диете

05 октября 2026, 11:48

В незрелых плодах больше резистентного крахмала

Фото: istockphoto / bhofack2

Диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала о различиях между зелёными и зрелыми бананами и их влиянии на организм. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на aif.ru.