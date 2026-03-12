«Забираете драгоценное время»: Мать онкобольной Лерчек попросила оставить их в покое

12 марта 2026, 12:03

KP.RU: Мать онкобольной Лерчек попросила оставить их в покое

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Мама блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) попросила оставить их семью в покое в этот тяжёлый период, когда её дочь проходит лечение от онкологии. Об этом пишет KP.RU.





Эльвира Феопентова подчеркнула, что бесконечные звонки лишь отвлекают её от заботы о Валерии и внуках. Сейчас для них особенно важно каждое мгновение, говорит собеседница.





«Забираете у меня драгоценное время. Я никаких комментариев давать не буду по сложившейся ситуации. Пожалейте, пожалуйста, время, которое я провожу со своей дочерью», — добавила она.