«Забираете драгоценное время»: Мать онкобольной Лерчек попросила оставить их в покое
KP.RU: Мать онкобольной Лерчек попросила оставить их в покое
Мама блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) попросила оставить их семью в покое в этот тяжёлый период, когда её дочь проходит лечение от онкологии. Об этом пишет KP.RU.
Эльвира Феопентова подчеркнула, что бесконечные звонки лишь отвлекают её от заботы о Валерии и внуках. Сейчас для них особенно важно каждое мгновение, говорит собеседница.
«Забираете у меня драгоценное время. Я никаких комментариев давать не буду по сложившейся ситуации. Пожалейте, пожалуйста, время, которое я провожу со своей дочерью», — добавила она.В течение четвёртой беременности Лерчек несколько раз оказывалась в больнице. Родные не раскрывали деталей, лишь упоминали о сильных болях. Через несколько дней после родов Чекалину снова госпитализировали — на этот раз в онкологическую реанимацию. Позже её бойфренд подтвердил, что у Валерии диагностировали онкологическое заболевание, а накануне подруга Лерчек Алина Акилова заявила, что у блогера рак желудка четвёртой стадии.