Роман с Добровольской и увлечение Заворотнюк: Шокирующие подробности измен Бондарчука, Селина, Бойко и других звезд
В мире кинематографа, где звезды сияют на красных дорожках, часто скрываются личные драмы. За идеальными образами знаменитостей нередко стоят тайные романы и измены. В материале «Радио 1» рассмотрим истории российских актеров, чьи отношения привлекли внимание общественности из-за неверности, показывая, что за блеском и успехом скрываются сложности и разбитые сердца.
Федор БондарчукФедор Бондарчук и Светлана Рудская были вместе с конца 1980-х, у них родились сын Сергей и дочь Варвара. Их брак распался, когда Федор встретил актрису Паулину Андрееву. Светлана узнала о романе мужа из прессы, так как Федор долго скрывал свои новые отношения. Сын Сергей просил отца не спешить с новым браком, и Федор прислушался к его совету, прежде чем официально оформить отношения с Андреевой.
Сергей ЖигуновСергей Жигунов дважды женился на Вере Новиковой, а с 2021 года состоит в браке с Викторией Ворожбит. В середине 2000-х он увлекся Анастасией Заворотнюк. Ее муж, Дмитрий Стрюков, узнав о романе, активно обсуждал это в прессе и предупреждал Жигунова. Несмотря на это, они развелись со своими супругами и начали совместную жизнь, но вскоре Заворотнюк признала отношения ошибкой. Жигунов вернулся к Новиковой, однако в 2020 году их брак снова завершился разводом.
Сергей СелинСергей Селин, известный благодаря роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», долгое время был женат на Ларисе Салтыковой. Его жизнь кардинально изменилась после встречи с 17-летней студенткой Анной, когда он заметил её на лекции в академии МВД. Сначала он предложил ей подвести её домой, и между ними завязались дружеские отношения, которые вскоре стали более близкими. Спустя два года Сергей впервые поцеловал Анну, и их встречи стали тайными. Вскоре Селин решил признаться в своих чувствах и ушел от жены, оставив ей квартиру, чтобы начать новую жизнь с Анной. Со временем у пары родились двое детей — дочь Даша и сын Макар.
Нона ГришаеваИзвестная актриса Нона Гришаева оказалась в центре громкого скандала, когда её застали в Сочи, страстно целующейся с актером Дмитрием Исаевым. На тот момент Гришаева была замужем за Александром Нестеровым. Коллеги по цеху не оставили это событие без внимания, и слухи о возможной измене быстро распространились. По словам знакомых пары, Нестеров долгое время отказывался верить в возможность измены. Сам же Дмитрий Исаев позже прокомментировал ситуацию, заявив, что «это просто работа», намекая на репетицию актерского поцелуя.
Гарик ХарламовС 2010 по 2014 год Гарик Харламов находился в браке с менеджером ночного клуба Юлией Лещенко. Когда в его жизни появилась Кристина Асмус, он всё ещё оставался в официальных отношениях. Юлия узнала об измене не от мужа или близких, а из прессы, что стало для неё настоящим ударом. После развода с Юлией, Гарик женился на Кристине, у пары родилась дочь. Однако и этот брак не оказался долговечным. В 2020 году Харламов и Асмус официально расстались, и их развод вызвал широкий общественный резонанс. Многие связывают это расставание с участием Кристины в фильме «Текст», где она снялась в откровенной сцене с Иваном Янковским.
Иван СтебуновМолодой актер Иван Стебунов, казалось, нашел свою любовь в Елене Власовой. Однако служебный роман, произошедший во время поездки, разрушил их отношения. По возвращении Иван откровенно признался в измене. Супруга попыталась простить его и продолжить совместную жизнь, но в конечном итоге это не увенчалось успехом, они развелись.
Ярослав БойкоИзвестный актер Ярослав Бойко оказался в центре скандала из-за своего «хождения налево». В 1999 году он женился на литовском хореографе Рамуне Ходоркайте, причиной чего стала незапланированная беременность. В том же году у пары родился сын Максим. Однако спустя некоторое время Бойко закрутил роман с актрисой Евгенией Добровольской, который привел к рождению еще одного сына. Долгое время ни Бойко, ни Добровольская не раскрывали информацию о своих отношениях, а актриса тщательно скрывала отца ребенка. Лишь в 2020 году Бойко признался, что у них есть внебрачный сын. Почти сразу после его рождения их отношения ухудшились, и Бойко решил вернуться к жене, которая позже подарила ему дочь.
Борис ЩербаковИстория Бориса Щербакова и Татьяны Бронзовой, чей брак длится уже более пятидесяти лет, привлекает много внимания. Слухи о постоянных изменах Щербакова ходили давно, но оставались лишь слухами до определенного времени. В 1990-х годах Борис начал роман с актрисой Людмилой Нильской. Их отношения были на виду у всех – совместные встречи, походы в кафе и театры. Когда Татьяна узнала об измене, она выгнала Бориса из дома, предложив ему задуматься, что для него действительно важно. Щербаков, получив советы от коллег, решил вернуться к жене.
Нильская была потрясена таким развитием событий и даже распространила слух о шантаже со стороны жены, утверждая, что Бронзова угрожала покончить с собой, если Щербаков не вернется. Однако это не помогло ей снова завоевать сердце актера.