Роман с Добровольской и увлечение Заворотнюк: Шокирующие подробности измен Бондарчука, Селина, Бойко и других звезд

15 июля 2025, 16:15

Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В мире кинематографа, где звезды сияют на красных дорожках, часто скрываются личные драмы. За идеальными образами знаменитостей нередко стоят тайные романы и измены. В материале «Радио 1» рассмотрим истории российских актеров, чьи отношения привлекли внимание общественности из-за неверности, показывая, что за блеском и успехом скрываются сложности и разбитые сердца.





Содержание Федор Бондарчук Сергей Жигунов Сергей Селин Нона Гришаева Гарик Харламов Иван Стебунов Ярослав Бойко Борис Щербаков

Федор Бондарчук

Федор Бондарчук (Фото: кадр из фильма «Филатов»)



Сергей Жигунов

Сергей Жигунов (Фото: кадр из фильма «Сиделка»)



Сергей Селин

Сергей Селин (Фото: кадр из фильма «Глаза в глаза»)



Нона Гришаева

Нона Гришаева (Фото: кадр из фильма «Две диафрагмы»)



Гарик Харламов

Гарик Харламов (Фото: кадр из фильма «Небриллиантовая рука»)



Иван Стебунов

Иван Стебунов (Фото: кадр из фильма «Кунгур»)



Ярослав Бойко

Ярослав Бойко (Фото: кадр из фильма «Всем по 50»)



Борис Щербаков