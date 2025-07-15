«Отца голым видел»: Прилучного осудили в сети за неприличное видео с сыном

15 июля 2025, 14:55

Актера Павла Прилучного осудили в сети за странный контент с сыном Микаэлем

Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

За странный контент с сыном Микаэлем осудили в сети актера Павла Прилучного. На свежем видео, опубликованном в соцсетях, в кадре видно белые носки, на которых нарисована фигурка человечка, а всю остальную площадь занимают изображения мужских половых органов.





Общая картинка иллюстрирует неприличную фразу, связанную с бездельем. За кадром слышен голос артиста и ребенка, изучающих картинку. Скриншот видео отсутствует по этическим соображениям. Пользователи осудили главного «мажора» страны. Кто-то из них даже предположил, что мальчик, возможно, видел звездного отца голым.





«Надеюсь, суд не доверит ему воспитание Тимофея»; «Видно, отца голым видел»; «А как ребенок понял, что это? Это взрослые привыкли к схематическому изображению. Думаю, ему подсказали. С тем же успехом это могли быть цветочки или бабочки»; «Как-то странно и немного неловко, что в два года ребенок по картинке такое узнает и с легкостью говорит это»; «Какие ж они грязные во всëм...» — отметились юзеры.

