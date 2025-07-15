Лера Кудрявцева вышла на связь после откровений об алкоголизме мужа: «Руки чесались удалить сообщения»
Лера Кудрявцева не стала удалять «крик души» об алкоголизме мужа из-за поддержки
Лера Кудрявцева вышла на связь после откровенных и эмоциональных заявлений о безуспешной борьбе с алкоголизмом супруга. Телеведущая призналась, что не стала удалять свой «крик души» из-за поддержки поклонников.
На днях звезда, которая в 2024 году уже уходила от мужа из-за его алкоголизма, в слезах призналась, что устала бороться с зависимостью Игоря Макарова. Кудрявцева рассказала, что постоянно спасала и лечила супруга, но все её усилия оказались напрасными. В итоге Лера написала, что сдаётся.
Придя в себя, знаменитость объяснила, почему решила не удалять многочисленные сообщения из своего личного блога.
«Доброе утро, мои подписчики! Вас стало немного больше за эти пару дней. Неудивительно, время «интересантов». Я рада вас видеть на своем канале в любом случае. Конечно, руки чесались удалить сообщения, но… Я получила от вас такой мощный фидбэк, что решила оставить. И я вам благодарна за ваши откровения, истории из вашей жизни и доверие ко мне», – написала Кудрявцева.Телезвезда напомнила, что в каждой семье бывают свои проблемы, призвав оставить идеальные картинки «для цац». Она добавила, что человек человеку друг, и заявила, что все конфликтные ситуации можно решить.