«Это не она поёт»: Пугачёва раскритиковала вокал Юлианны Карауловой
Алла Пугачёва раскритиковала вокальные данные Юлианны Карауловой
Алла Пугачёва негативно высказывалась о певице Юлианне Карауловой, когда та только начинала свой путь на сцене. В Сети распространилось видео с репетиции, на которой Примадонна критиковала свою подопечную и учила её быть артисткой.
С Пугачёвой Караулова познакомилась на проекте «Фабрика звезд». В ходе подготовки одного из номеров певица разочаровалась в своей ученице и гневно заявила ей, что та ничем не отличается от других начинающих исполнителей.
«Что-то вы её занежили. Брала-то я совсем другую. Поярче. А она стала как все. Это не она поёт», – возмущалась тогда Пугачёва, слова которой приводит портал «Страсти».Алла Борисовна учила Караулову не выплёскивать абсолютно все свои чувства на сцене. Также она указывала на то, что важно не зажиматься и подходить к микрофону с посылом. Юлианна прислушалась к наставлением звезды и стала петь намного лучше, за что получила похвалу.