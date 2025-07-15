«Это не она поёт»: Пугачёва раскритиковала вокал Юлианны Карауловой

15 июля 2025, 14:02

Алла Пугачёва раскритиковала вокальные данные Юлианны Карауловой

Юлианна Караулова (фото: ВКонтакте @karaulova_official)

Алла Пугачёва негативно высказывалась о певице Юлианне Карауловой, когда та только начинала свой путь на сцене. В Сети распространилось видео с репетиции, на которой Примадонна критиковала свою подопечную и учила её быть артисткой.





С Пугачёвой Караулова познакомилась на проекте «Фабрика звезд». В ходе подготовки одного из номеров певица разочаровалась в своей ученице и гневно заявила ей, что та ничем не отличается от других начинающих исполнителей.





«Что-то вы её занежили. Брала-то я совсем другую. Поярче. А она стала как все. Это не она поёт», – возмущалась тогда Пугачёва, слова которой приводит портал «Страсти».