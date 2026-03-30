Роман с Домогаровым, потеря работы и вождение в нетрезвом виде: как Алёна Бабенко потеряла права и связь с единственным сыном?
Актрисе, известной зрителям по пронзительной роли в драме «Водитель для Веры», ярким образам в фильмах «Мурка», «Экипаж», сериалах «Вертинский» и десяткам других работ, 31 марта исполняется 54 года. Эта заслуженная артистка России прошла долгий путь от студентки факультета кибернетики в Томске до статуса одной из самых востребованных звёзд отечественного кино. Её карьера была насыщена творческими триумфами и престижными наградами, но за кадром всегда кипела не менее драматичная жизнь с громкими романами, болезненным разводом, редкой болезнью сына и недавним скандалом с лишением водительских прав. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Алёны БабенкоАлёна Бабенко, чьё настоящее имя — Елена Баранова, родилась 31 марта 1972 года в Кемерове в семье инженера и преподавательницы музыки. С детства она мечтала о сцене.
«Я мечтала стать балериной и на заборах училась держать равновесие. Все крыши и стройки были моими местами прогулок», — вспоминала актриса в интервью 7days.ru.Однако по настоянию родителей после школы она поступила на факультет прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета. Но судьба распорядилась иначе. На четвёртом курсе она встретила начинающего телережиссёра Виталия Бабенко, за которого вышла замуж и с которым отправилась покорять Москву. Именно муж придумал для неё сценический псевдоним.
«Муж переименовал в Алёну, говорит: "Будешь Алёной?" Я думаю: "Ну ладно, буду Алёной". Какое-то время он звал меня так, и в итоге прилипло», — делилась артистка.
В столице она поступила во ВГИК на курс Анатолия Ромашина, а в 2000 году успешно его окончила. Дебют в кино состоялся с небольшой роли в сериале «Каменская» и короткометражке «Как я провела лето». Но настоящий прорыв случился в 2004 году — роль Веры в драме Павла Чухрая «Водитель для Веры» принесла ей «Золотого орла», «Нику» и всенародную любовь.
С тех пор фильмография актрисы насчитывает более 75 работ, а в 2008 году Галина Волчек пригласила её в труппу легендарного «Современника».
«Две мои мечты сбылись в один момент! Мало того, что я попала в "Современник" — один из любимейших моих театров в Москве, так мне ещё наконец-то досталась классика», — цитирует Бабенко 78.ru.
Личная жизнь, измены и разрыв с сыномПервый брак Алёны с Виталием Бабенко продлился 17 лет и принёс ей не только новую фамилию, но и сына Никиту, родившегося в 1992 году. Однако за внешним благополучием скрывалась драма: мальчик едва не умер от редкого генетического заболевания — того же, что унёс жизнь старшего брата актрисы. Семья пережила страшный период, но брак не выдержал другого испытания.
В 2007 году на съёмках фильма «Инди» у Бабенко завязался роман с Александром Домогаровым — страсть, о которой заговорили все таблоиды. Сама актриса позже признала свою вину:
«Я позволяла себе гулять, приходить поздно домой, не звонить. Сложно мне тогда было быть матерью и хорошей женой».
Развод был болезненным: актриса забрала сына и ушла из квартиры, где они прожили более 12 лет. Утешение она нашла в новом браке с бизнесменом и мастером спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуардом Субочем. Их знакомство произошло на курорте, и хотя на тот момент Эдуард был женат, чувства оказались сильнее. Пара расписалась на Крите в 2011 году и до сих пор вместе, хотя общих детей у них нет.
А вот отношения с сыном Никитой дали трещину. Он окончил ВГИК, стал оператором, женился на грузинской художнице Саломее, и в 2015 году у пары родился сын Теодор. Однако четыре года назад Никита уехал в Тбилиси, и, по данным СМИ, мать с сыном перестали общаться из-за политических разногласий. Актриса предпочитает не комментировать эту тему, но признаёт, что потеряла близкую связь с единственным ребёнком.
Скандалы, которые стоили прав и работыЛетом 2024 года имя Бабенко оказалось в криминальной хронике. Актрису остановили сотрудники ГИБДД в нетрезвом состоянии — она отказалась проходить медицинское освидетельствование. Суд оштрафовал звезду на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на полтора года. Инцидент произошёл в разгар её работы ведущей программы «Жди меня» на НТВ, куда она пришла в сентябре 2023 года, сменив Татьяну Арнтгольц.
Вскоре после скандала, осенью 2024-го, канал объявил, что контракт с актрисой завершился. Пресс-служба отрицала связь между лишением прав и уходом из эфира, но поклонники заподозрили неладное. Телекритик Александр Горбунов, впрочем, защищал артистку в интервью NEWS.ru:
«Не думаю, что в том, что Алёну Бабенко поменяли на Карину Андоленко, есть какой-то другой подтекст. Просто создатели проекта экспериментируют».
Как сейчас живет БабенкоСегодня Алёна Бабенко остаётся актрисой театра «Современник», продолжает играть в спектаклях и много гастролирует. В июне 2025 года она выступала в Барнауле с премьерной постановкой «Современник современника», где откровенно рассказывала о своём сибирском детстве и пути в профессию.
«Просто понимаешь, что ты дома. Я в Барнаул приехала как домой. Меня обнимает ваш край, я как в колыбельке», — делилась она со зрителями.
Киноактивность актрисы остаётся высокой. В 2025 году вышел боевик «Тропа гнева» и короткометражки Homo Homini и «Не Дед Мороз». В 2026 году зрители увидят Бабенко сразу в нескольких новых работах. В мелодраме «Цветок граната», премьера которой состоялась на телеканале «Домашний» 10 марта, а также в картинах «Три струны», «Маргарита», «Моя Африка» и «Порода».
Сейчас актриса живёт в Москве. Отношения с сыном и внуком, живущими в Грузии, остаются сложными, но Бабенко старается не выносить их на публику. В свои 54 она продолжает работать, гастролировать и выходить на сцену — с тем же сибирским упорством, которое привело её из Кемерова на вершину российской киноиндустрии.