Актер Андрей Чернышов (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

3 февраля свой день рождения отмечает Андрей Чернышов — известный российский актер, который за годы своей карьеры успел сыграть в десятках фильмов и сериалах, завоевав признание зрителей и критиков. Ему исполняется 53 года. «Радио 1» расскажет о жизни и карьере Чернышова, о его самых ярких работах и профессиональном пути, а также о личной жизни.





Содержание Биография Андрея Чернышова: детство и юность Начало карьеры Театральная карьера Андрея Чернышова Личная жизнь Андрея Чернышова Жена и сын Лучшие роли и фильмы актера Андрея Чернышова Андрей Чернышов сейчас

Биография Андрея Чернышова: детство и юность

«Для меня это место очень дорогое. Я бы очень хотел снова отправиться на север Забайкалья, где провёл школьные годы. К сожалению, моего посёлка уже нет, его разобрали. Но горы остались те же, те же удивительные места», — рассказал Чернышов.

«У меня не было детства, находился под неусыпным контролем. Старался быть первым, лучшим. Ненавидел школу, учился через "не могу"», — вспоминает актёр.

Андрей Чернышов (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Начало карьеры

«Как актёр я был никакой, деревянный. Даже нет, железный. Как Железный Дровосек», — рассказал артист в одном из интервью.

Театральная карьера Андрея Чернышова

Андрей Чернышов (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

«Я задействован в замечательных спектаклях. Меня пригласил к сотрудничеству Малый театр. Я выпустил уже две премьеры: "Летят журавли" по пьесе Виктора Розова "Вечно живые" и "Мой нежный зверь" по повести Антона Чехова "Драма на охоте". И в театре "Современник" я играю Вершинина в "Трех сестрах". Так что кино мне по-прежнему интересно, но и театр не менее хорош!», — рассказал актёр в беседе со «СтарХитом».

Личная жизнь Андрея Чернышова

Андрей Чернышов (фото: Instagram * / dobrzhinskaya)

Жена и сын

«Я так долго уговаривал Машу выйти за меня замуж, потому что у меня была подмоченная репутация ловеласа. И понадобилось время, чтобы она поверила, что со мной можно иметь дело», — рассказал он.

«Секрет, наверное, в том, что у нас одинаковые убеждения. Маша разделяет мое отношение к семье и к тому, что вообще в жизни важно. И потом, супруги-коллеги — это общий профессиональный интерес, он тоже нас объединяет. Мы говорим на одном языке, это тоже немаловажно. Ну и конечно, чувства должны быть, куда без них!», — подчеркнул актёр.

«Это такие очень личные чувства. Дай Бог, чтобы они были знакомы каждому. Я с ними встретился, спасибо, Господи, за все», — прокомментировал «СтарХиту» рождение первенца актер.

Андрей Чернышов с женой (фото: Instagram * / dobrzhinskaya)

Лучшие роли и фильмы актера Андрея Чернышова

Андрей Чернышов сейчас

Актер Андрей Чернышов (фото: кадр из сериала «Алла-такси»)

«Проект "Алла-такси" внес в него определенную новизну. Все потому что роль у меня нетривиальная, а артисты всегда это ценят. Мой герой — простой деревенский шофер, но парень с характером. Плюс жанр комедийный, а я им не избалован, поэтому было очень любопытно. Но непросто!», — поделился артист.