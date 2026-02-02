Роман с Ходченковой, брак без детей и долгожданное рождение первенца: Андрею Чернышову 52 года и как ему удалось избавиться от репутации ловеласа?
3 февраля свой день рождения отмечает Андрей Чернышов — известный российский актер, который за годы своей карьеры успел сыграть в десятках фильмов и сериалах, завоевав признание зрителей и критиков. Ему исполняется 53 года. «Радио 1» расскажет о жизни и карьере Чернышова, о его самых ярких работах и профессиональном пути, а также о личной жизни.
Биография Андрея Чернышова: детство и юностьАндрей Чернышов родился 3 февраля 1973 года в Киеве, но когда ему было девять лет, его семья переехала в маленький посёлок Сюльбан в Забайкалье.
«Для меня это место очень дорогое. Я бы очень хотел снова отправиться на север Забайкалья, где провёл школьные годы. К сожалению, моего посёлка уже нет, его разобрали. Но горы остались те же, те же удивительные места», — рассказал Чернышов.Родители Андрея были педагогами, и жизнь в такой семье не всегда была лёгкой для него. Его мама была учителем математики и классным руководителем, а отец — директором школы. Для будущей звезды это было тяжело, так как мама с папой постоянно его контролировали. Подростку было сложно под давлением семьи поддерживать отличные результаты в учёбе.
«У меня не было детства, находился под неусыпным контролем. Старался быть первым, лучшим. Ненавидел школу, учился через "не могу"», — вспоминает актёр.Тем не менее, Чернышов окончил школу с серебряной медалью. Но главное удовольствие он находил не в учёбе, а в театральной школе «Зелёная карета». Изначально это было просто способом отвлечься от проблем, но вскоре Андрей понял, что театр — это не просто хобби, а его настоящее призвание.
В школьных спектаклях он часто играл главные роли и быстро стал настоящей звездой среди сверстников, а сама театральная школа даже начала ездить на гастроли.
Начало карьерыАндрей также увлекался спортом и некоторое время мечтал стать профессиональным спортсменом. Однако любовь к сцене оказалась сильнее, и после школы он уехал в Москву поступать в театральное училище. Но на вступительных экзаменах его ожидала неудача: из-за травмы ноги он не смог продемонстрировать требуемые танцевальные номера.
После этого Андрей вернулся в Киев, где устроился в Театр русской драмы — таскал там доски и монтировал декорации. Но он не сдавался, продолжал готовиться к поступлению и в следующем году снова поехал в Москву. На этот раз он успешно прошёл вступительные экзамены в Театральное училище имени Щепкина.
Учёба в театральном ВУЗе тоже не была лёгкой. На третьем курсе у Чернышова возникли серьёзные проблемы, и его едва не исключили. Однако руководительница его курса Римма Солнцева заметила в нём потенциал и вступилась за него. В итоге он окончил училище в 1994 году и начал свою успешную карьеру актёра.
«Как актёр я был никакой, деревянный. Даже нет, железный. Как Железный Дровосек», — рассказал артист в одном из интервью.
Театральная карьера Андрея ЧернышоваПосле окончания театрального училища Андрей Чернышов не сразу стал звездой. Он вынужден был долго «перебиваться» второстепенными ролями, а порой и вовсе появляться в массовке.
Несмотря на участие в спектаклях таких мастеров, как Марк Захаров, в постановках «Юнона и Авось», «Королевские игры», «Женитьба Фигаро», он так и не получил крупной роли, что в 2006 году привело его к решению уйти из театра. Официальной причиной ухода вновь стала травма ноги.
С этого момента актёр сосредоточился на карьере в кино, хотя иногда он всё же принимал участие в антрепризных спектаклях. Он появился в таких постановках, как «Сны идиотки», «Апостол Павел», «Дама и её мужчины».
В 2022 году Чернышов вновь вернулся на театральные подмостки, став частью труппы Государственного академического Малого театра в Москве.
«Я задействован в замечательных спектаклях. Меня пригласил к сотрудничеству Малый театр. Я выпустил уже две премьеры: "Летят журавли" по пьесе Виктора Розова "Вечно живые" и "Мой нежный зверь" по повести Антона Чехова "Драма на охоте". И в театре "Современник" я играю Вершинина в "Трех сестрах". Так что кино мне по-прежнему интересно, но и театр не менее хорош!», — рассказал актёр в беседе со «СтарХитом».
Личная жизнь Андрея ЧернышоваГоворят, что во время съемок одного из сериалов между Андреем Чернышовым и его партнёршей, актрисой Анной Снаткиной, возникла бурная страсть. Однако, несмотря на яркие эмоции, до серьёзных отношений дело так и не дошло. Сейчас Анна счастлива в браке с петербургским актёром и бывшим комиком Виктором Васильевым.
Следующей актрисой, с которой Чернышова связывали возможные отношения, стала Анастасия Цветаева, с которой он тоже снимался в сериале. По слухам, Андрей влюбился первый, а она не устояла перед его обаянием. Однако и эти отношения оказались непродолжительными. Анастасия сейчас живёт за границей с израильским предпринимателем, с которым она счастлива в браке.
После расставания с Цветаевой пресса вновь приписала Чернышову роман — на этот раз с известной актрисой Светланой Ходченковой. Но и эта история быстро завершилась.
Сам актёр всегда избегал обсуждения свою личную жизнь, не подтверждая слухи о романе с коллегами. Но, как выяснилось, уже много лет он состоит в отношениях с актрисой, которая на 11 лет младше его.
Жена и сын
Андрей Чернышов и Мария Добржинская познакомились ещё в те времена, когда она училась в институте. Тогда они не произвели друг на друга большого впечатления. Но спустя время их пути пересеклись снова — оба были приглашены в антрепризу «Сны идиотки», и между ними вспыхнула искра.
Однако Андрей долго не решался на шаг к официальному браку. Девять лет они прожили в гражданском браке, прежде чем в 2017 году расписались в ЗАГСе и обвенчались в православном храме в Греции. По словам самого актёра, долгое время именно Мария не была готова к официальным отношениям, хотя сам он всегда мечтал о браке «на всю жизнь», как у его родителей.
«Я так долго уговаривал Машу выйти за меня замуж, потому что у меня была подмоченная репутация ловеласа. И понадобилось время, чтобы она поверила, что со мной можно иметь дело», — рассказал он.В сети периодически появляются слухи о возможном разводе, но Чернышов всегда опровергает эти разговоры — он остаётся верен своей избраннице и не даёт поводов для сплетен.
«Секрет, наверное, в том, что у нас одинаковые убеждения. Маша разделяет мое отношение к семье и к тому, что вообще в жизни важно. И потом, супруги-коллеги — это общий профессиональный интерес, он тоже нас объединяет. Мы говорим на одном языке, это тоже немаловажно. Ну и конечно, чувства должны быть, куда без них!», — подчеркнул актёр.Летом 2024 года актёр рассказал, что впервые стал отцом — у них с Марией родился сын Николай.
«Это такие очень личные чувства. Дай Бог, чтобы они были знакомы каждому. Я с ними встретился, спасибо, Господи, за все», — прокомментировал «СтарХиту» рождение первенца актер.
Лучшие роли и фильмы актера Андрея ЧернышоваКарьера Андрея Чернышова в кино началась с неожиданного поворота — с рекламного ролика пива. Тогда молодой актёр был готов на любую работу, лишь бы платили, и именно этот ролик привлёк внимание режиссёра Валерия Ахадова. Он заметил внешность Чернышова и пригласил его на пробы для своего нового фильма.
Пробы прошли удачно, и Андрею предложили главную роль, а его партнёршей стала известная французская актриса Анни Жирардо.
Особое место в карьере актёра занимает роль Владимира Маяковского в фильме «Маяковский. Два дня». Чернышов, который внешне поразительно похож на поэта, всегда с трепетом относился к этой фигуре, а на вступительных экзаменах в театральное училище он читал стихи Маяковского по совету своей матери.
Далее Чернышова пригласил знаменитый режиссёр Владимир Бортко для роли разведчика в международном проекте «Душа шпиона». Съёмки в этом фильме стали знаковыми для актёра, так как он снялся с известными артистами, такими как Даниил Спиваковский, Фёдор Бондарчук, Михаил Ефремов, Армен Джигарханян, Мальком МакДауэлл и Сандрин Боннэр.
Однако настоящий успех пришёл к Чернышову после работы в телесериалах, которые принесли ему всероссийскую популярность. Среди самых известных проектов с его участием — «Потерянная в Чечне», «Чужие тайны», «Карамболь», «Земский доктор», «Маяковский. Два дня», «Ледников» и многие другие. В сериале «Близнецы» актёр сыграл убийцу, за что получил премию «Золотой перстень».
Андрей Чернышов сейчасАндрей Чернышов по-прежнему остаётся одним из самых востребованных актёров России. Он активно участвует в популярных телевизионных проектах и продолжает гастролировать по городам страны с театральными спектаклями. В 2024 году зрители смогли увидеть его в новой мелодраме «Алла, такси!», режиссёром которой является Рауф Кубаев. В этом фильме Чернышов сыграет дальнобойщика Василия, который изменяет своей жене.
«Проект "Алла-такси" внес в него определенную новизну. Все потому что роль у меня нетривиальная, а артисты всегда это ценят. Мой герой — простой деревенский шофер, но парень с характером. Плюс жанр комедийный, а я им не избалован, поэтому было очень любопытно. Но непросто!», — поделился артист.В 2020 году поклонников шокировало фото, на котором Чернышов выглядел значительно изменившимся. Тогда Эммануил Виторган опубликовал снимок актёра, вызвавший волну беспокойства. Чернышов успокоил своих фанатов, объяснив, что сбросил вес ради поддержания хорошей физической формы.
Однако, в 2022 году появились более тревожные новости. Летом того года актёра экстренно госпитализировали в кардиоцентр из-за проблем с сердцем. Хотя точные причины госпитализации не были раскрыты, известно, что после обследования Чернышов вскоре выписался и продолжил работу.
В сентябре 2025 года Первый канал представил 12-серийный детектив «Бой с тенью», где ключевую роль капитана Игоря Ельцова исполнил Андрей Чернышов. В основу сценария легла одноименная книга Эдуарда Хруцкого, адаптированная Андреем Житковым. Сюжет, опирающийся на реальные криминальные хроники эпохи застоя, детально воссоздает сращивание криминала с властными структурами и системную коррупцию тех лет.
Сам Чернышов отметил, что сериал лишен излишней мрачности и «чернухи», являясь правдивым портретом 80-х. По мнению актера, это история, рассказанная современным киноязыком, о честных людях, которые пытались противостоять злу. Чтобы передать атмосферу времени, когда идеалом был «дядя Степа», создатели уделили особое внимание реквизиту: от аутентичной мебели до костюмов, добиваясь максимального погружения в советское прошлое.