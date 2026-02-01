«Фу…»: Наряд Николь Кидман на парижской Неделе моды назвали уродливым в сети — фото
Daily Mail: фанаты Кидман назвали уродливым ее наряд на Неделе моды в Париже
Наряд американско-австралийской актрисы Николь Кидман на показе Chanel в рамках Недели моды в Париже вызвал волну критики в сети. На это обратило внимание издание Daily Mail, опубликовав фото и комментарии пользователей.
58-летняя знаменитость появилась на мероприятии в черном платье с отделкой из перьев, дополнив образ черно-белыми туфлями. Также Кидман надела солнцезащитные очки и взяла с собой небольшую черную сумку.
В комментариях под материалом читатели резко высказались о ее внешнем виде: одни назвали платье неудачным, другие раскритиковали обувь и аксессуары, а также отметили, что актриса, по их мнению, выглядела странно из-за парика и очков.
«Фу… эти костлявые локти… Николь»; «Уродливое платье», — говорится в постах под статьей.
Ранее внешний вид 17-летней дочери Николь Кидман восхитил публику на модном показе.