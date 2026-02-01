«Давно тут не были!»: Мария Миронова показала редкий кадр с сыном — фото
Актриса Мария Миронова показала редкий снимок сына Федора за обедом
Мария Миронова впервые за долгое время показала редкий кадр с шестилетним сыном Фёдором, которого обычно почти не публикует.
На снимке — тёплая домашняя сцена: мама и сын сидят за столом перед тарелкой наваристого борща со сметаной. Поклонники отметили, что белокурый Фёдор заметно подрос и, как многие пишут в комментариях, всё больше напоминает своего знаменитого деда — Андрея Миронова. Мальчик уже готовится к школе.
«Давно тут не были! Просто обед», — поделилась звезда.
У Марии Мироновой двое сыновей. Старший, Андрей, родился в браке с бизнесменом Игорем Удаловым. Он продолжает актёрскую традицию семьи — окончил Щукинское училище, служит в «Ленкоме» и снимается в кино. Младший сын, Фёдор, появился в её жизни от коллеги Андрея Сороки, который младше актрисы на 19 лет. Сейчас Миронова совмещает материнство с работой в творческих проектах и время от времени радует подписчиков редкими семейными кадрами.