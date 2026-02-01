«Давно тут не были!»: Мария Миронова показала редкий кадр с сыном — фото

01 февраля 2026, 18:00

Актриса Мария Миронова показала редкий снимок сына Федора за обедом

Мария Миронова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Мария Миронова впервые за долгое время показала редкий кадр с шестилетним сыном Фёдором, которого обычно почти не публикует.





На снимке — тёплая домашняя сцена: мама и сын сидят за столом перед тарелкой наваристого борща со сметаной. Поклонники отметили, что белокурый Фёдор заметно подрос и, как многие пишут в комментариях, всё больше напоминает своего знаменитого деда — Андрея Миронова. Мальчик уже готовится к школе.



Мария Миронова с сыном Федором (Фото: Instagram*/mariya_mironova_actress)



«Давно тут не были! Просто обед», — поделилась звезда.