«Отвратительное зрелище»: Стас Костюшкин резко ответил на хейт со стороны мужчин

11 февраля 2026, 12:03

Стас Костюшкин рассказал, почему не переживает из-за внешности

Стас Костюшкин (Фото: Telegram / @kostyushkin_team)

Стас Костюшкин откровенно высказался о хейте, с которым сталкивается в соцсетях, и признался, что негативные комментарии давно перестали его задевать — даже если они исходят от мужчин. Об этом сообщает Lady Mail.





По словам артиста, он прекрасно понимает, откуда берётся подобная агрессия, и не видит в ней ничего, кроме зависти и раздражения.



54-летний певец находится в отличной физической форме и регулярно демонстрирует спортивное телосложение, чем нередко провоцирует волну язвительных комментариев. Сам Костюшкин относится к этому с иронией и подчёркивает, что полностью принимает себя и свой возраст.





«Что касается хейта в целом, он меня не трогает. Да, я не всем нравлюсь, а мужики меня вообще терпеть не могут. Ну, а кто такого будет терпеть? Отвратительное зрелище, не смог к 55 годам брюхо отрастить!» — заявил артист.