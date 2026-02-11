«У всех кукушка поехала»: Виктория Боня высказалась о файлах Эпштейна
Виктория Боня заявила, что предупреждала о файлах Эпштейна ещё во время пандемии
Виктория Боня прокомментировала в соцсетях обсуждение так называемых файлов Эпштейна и заявила, что говорила об этом задолго до того, как тема стала массово обсуждаться.
По словам телеведущей, ещё в 2020 году, на фоне пандемии, она поднимала подобные вопросы, однако тогда её слова воспринимались крайне скептически.
Боня вспомнила, что в тот период её высказывания вызывали насмешки и резкую критику. Многие, по её словам, считали подобные рассуждения признаком неадекватности и утверждали, что она «сошла с ума», как и другие публичные фигуры, высказывавшиеся в похожем ключе.
«Крутили у виска, говорили: «Боня дура». Говорили что у меня, у кого ещё, у Михалкова, у нас всех кукушка поехала. Я об этом рассказывала ещё тогда. Но нормальному человеку действительно трудно принять такую информацию», — отметила Виктория.Сейчас, считает блогерша, наступает этап, когда скрытые ранее вещи начинают выходить на поверхность. По её мнению, мир проходит через болезненный, но необходимый процесс очищения, в ходе которого «всё тайное становится явным».
Виктория уверена, что итогом этих событий станет глобальная трансформация общества, которая приведёт к осознанию, любви и внутреннему исцелению. В завершение она призвала аудиторию внимательнее относиться к её словам.