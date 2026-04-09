Отношения с Галкиным* и соперничество с Пугачевой: где сейчас ведущая программы «Утро России» Анастасия Чернобровина и с кем она нашла счастье?
Анастасия Чернобровина — телеведущая, которая уже более 20 лет начинает утро миллионов россиян в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1». 10 апреля ей исполняется 49 лет. Как сегодня живёт популярная журналистка и что известно о ее личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Анастасии Чернобровиной: детство и юностьАнастасия родилась 10 апреля 1977 года в городе Ижевске. Её детство прошло в неполной семье: мама родила её в 17 лет, а отца девочка никогда не знала. Основную роль в воспитании сыграла бабушка — именно она обучала внучку домашним премудростям, приучала к труду, учила собирать ягоды и грибы.
В школе Чернобровина отличалась отличной успеваемостью, получала только пятёрки, увлекалась чтением и рисованием. Однако в подростковом возрасте стала проявлять бунтарский характер — её внешний вид становился ярче, макияж смелее, а стиль — вызывающим.
Тогда же она впервые попробовала себя в театральном кружке, но актёрство не вдохновило — запоминание текстов показалось скучным. Первым шагом к профессиональному пути стало поступление на психологический факультет колледжа, но и это направление быстро разочаровало её — менее чем через полгода Анастасия бросила учёбу.
Поиски себя в итоге привели её на местное телевидение, где началась её карьера телеведущей.
Начало карьеры: первые шаги в мир журналисткиЧернобровина брала интервью у звёзд, приехавших в ее родной город. Именно в тот период она определила телевидение своим настоящим призванием. Чтобы получить профессиональное образование, она сначала училась в Екатеринбурге, а затем поступила в Московский институт культуры на факультет менеджмента кино и телевидения.
Постепенно Анастасия Чернобровина начала самостоятельно готовить сюжеты для программ, затем работала над спецрепортажами для «Вести ПРО». Работа включала командировки и плотный график.
В 2002 году она вновь пришла на канал «Россия», где стала ведущей утреннего эфира. С тех пор программа «Утро России» и имя Чернобровиной неразделимы. За годы работы телеведущая получила множество наград и признание зрителей по всей стране.
Личная жизнь Анастасии Чернобровиной: отношения с Галкиным*Интерес вызывает и личная жизнь Анастасии Чернобровиной. В начале 2000-х годов у неё были тёплые отношения с юмористом Максимом Галкиным* — они вместе вели концерт в Кремле, и Галкин* сразу проявил к ней интерес. Он ухаживал за Анастасией, приглашал в рестораны, дарил цветы и украшения. Их вместе не раз замечали на светских мероприятиях.
Сам Галкин* признавался, что в ней ему нравилось абсолютно всё — от внешности до чарующего голоса. Многим казалось, что юморист и журналистка вскоре станут супругами. Однако в 2001 году Галкин* встретил Аллу Пугачёву, и отношения с Анастасией завершились.
Интересно, что, по словам Чернобровиной, Пугачёва лично пришла к ней в гримёрку и спросила, насколько всё серьёзно с Галкиным*. Анастасия честно ответила — они лишь друзья.
Замужество Чернобровиной и поздняя беременностьНастоящее счастье телеведущая нашла в 2014 году, когда вышла замуж за мужчину, далёкого от мира телевидения. Её супруг Станислав — дизайнер. Изначально они жили в формате гостевого брака: вместе путешествовали, проводили много времени друг с другом.
В 40 лет Анастасия Чернобровина впервые стала мамой — у пары родился сын Артём. Уже через месяц после родов телеведущая вернулась к работе. А через четыре года в семье появился второй ребёнок — мальчик по имени Игорь. О рождении второго сына Анастасия сообщила только спустя семь месяцев.
Во время беременности ей диагностировали COVID-19, поэтому сразу после родов она не могла увидеть малыша. Несмотря на сложности, она продолжает работать и одновременно уделяет много внимания детям. Первую половину дня проводит с семьёй, а во второй — уходит на съёмки. Семья Анастасии Чернобровиной для неё — главный приоритет.
Супруга она называет не просто мужем, а лучшим другом. В браке она чувствует себя по-настоящему счастливой.
Анастасия Чернобровина сегодняСегодня Анастасия Чернобровина продолжает карьеру телеведущей, активно участвует в общественных проектах и реализует новые медийные идеи. В 2025 году Анастасия попробовала себя в новом качестве, став ведущей музыкального конкурса «Большая опера» на телеканале «Россия-Культура».
В октябре того же года она была удостоена Ордена Дружбы за вклад в сохранение культурного наследия и активную работу в Русском географическом обществе (РГО).