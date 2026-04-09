«Королеве кетамина» дали 15 лет тюрьмы за смерть звезды «Друзей» Мэттью Перри
Суд в США приговорил Жасвин Сангху, известную как «Королева кетамина», к 15 годам тюрьмы за незаконную поставку наркотического вещества, который привел к смерти актера Мэттью Перри. Об этом пишет газета The New York Times.
Ранее Сангха признала вину по пяти федеральным обвинениям, включая содержание помещения для хранения наркотиков, три эпизода их распространения и один эпизод продажи вещества, повлекший смерть человека.
По версии следствия, Сангха вместе с другим фигурантом передала личному помощнику Перри Кеннету Ивамасе 51 ампулу кетамина, который неоднократно делал ему инъекции этого препарата.
Тело 54-летнего актера, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», нашли 28 октября 2023 года в его доме в Калифорнии. Экспертиза показала, что Перри проходил терапию кетамином для лечения психических расстройств более чем за неделю до смерти, но обнаруженное в его организме вещество получил не в результате лечения.
По делу также проходили помощник актера, двое врачей и несколько наркодилеров, поставлявших сообщникам кетамин. Все они признали вину в незаконном сговоре с целью поставки наркотического препарата.
