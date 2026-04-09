«Королеве кетамина» дали 15 лет тюрьмы за смерть звезды «Друзей» Мэттью Перри

09 апреля 2026, 10:25

Мэттью Перри (Фото: Инстаграм*/mattyperry4)

Суд в США приговорил Жасвин Сангху, известную как «Королева кетамина», к 15 годам тюрьмы за незаконную поставку наркотического вещества, который привел к смерти актера Мэттью Перри. Об этом пишет газета The New York Times.