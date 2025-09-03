18-летняя жена Марка Горобца поступила в вуз

03 сентября 2025, 17:00

Супруга 50-летнего режиссёра Марка Горобца стала студенткой ВШЭ

Александра Олексюк (Фото: Instagram* / @aleksandrinaoleksyuk)

Александра Олексюк, 18-летняя супруга известного российского режиссёра и продюсера Марка Горобца, сообщила, что поступила в университет.