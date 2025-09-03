18-летняя жена Марка Горобца поступила в вуз
Александра Олексюк, 18-летняя супруга известного российского режиссёра и продюсера Марка Горобца, сообщила, что поступила в университет.
Радостной новостью она поделилась в личном блоге, сопроводив пост фотографиями со студенческим билетом.
Саша рассказала, что с выбором учебного заведения определилась давно, хотя сначала испытывала сомнения и долго искала подходящий вариант. В итоге она стала студенткой Высшей школы экономики и призналась, что счастлива оказаться именно там.
Девушка отметила, что пришла за новыми знаниями и достижениями и надеется на хороший результат, поздравив всех с началом учебного года и попросив пожелать ей удачи.
