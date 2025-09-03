«Так устроена природа»: Сябитова заявила, что Дибров пойдет по стопам Лепса и найдет себе юную спутницу

03 сентября 2025, 17:36

Сябитова: Дибров пойдет по стопам Лепса и найдет себе юную спутницу

Роза Сябитова (Фото РИА Новости/Максим Богодвид)

Сваха Роза Сябитова заявила, что следующей избранницей телеведущего Дмитрия Диброва станет юная девушка. Об этом она сказала в беседе с «Абзацем».





По словам свахи, Дибров пойдет по стопам Григория Лепса и тоже вступит в отношения с девушкой, которая сильно младше его. При этом для начала Сябитова советует телеведущему не искать спутницу хотя бы года полтора.





«Я бы порекомендовала Дмитрию Диброву в течение ближайших полутора лет вообще ни с кем не встречаться. У него сейчас слишком много проблем, такое не выдержит ни один партнер. Уверена, что после развода он найдет еще более молодую девушку. Так устроена природа. Хотя я считаю это возрастной дискриминацией. Думаю, что он повторит путь Лепса и найдет себе совсем юную девчонку», — сказала Роза.