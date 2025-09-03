Роман Товстик признался, что не исключает появления новых детей

03 сентября 2025, 17:54

Бизнесмен Роман Товстик заявил о своей готовности вновь стать отцом

Роман Товстик (Фото: Instagram* / @roman_tovstik)

Предприниматель Роман Товстик, который оказался в центре внимания после измены супруге Елене с Полиной Дибровой, прокомментировал своё отношение к возможному пополнению в семье. Напомним, у него уже шестеро детей, однако он дал понять, что не считает эту цифру пределом.





В беседе на шоу «Малахов» Товстик отметил, что не испытывает страха перед возможным увеличением числа наследников. Он пояснил, что легко находит общий язык с детьми и умеет быстро выстраивать с ними эмоциональную связь.





«Если ангелы будут приходить дальше в эту жизнь через меня, если портал мне судьба не закроет — я не боюсь. У меня нет страха: "Ааа, как много детей". Я умею очень быстро, в короткое время создать эмоциональную связь с ребёнком, я умею быстро посвящать им время», — сказал он.