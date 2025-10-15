Достижения.рф

Роман с Муцениеце, тюремный срок, критика Бортич, скандал с Гордоном и осуждение коллег из «Слово пацана»: что скрывает Кологривый?

Никита Кологривый (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Никита Кологривый — известный российский актёр, покоривший сцены театров и экраны телевизоров. Его творческая биография началась далеко не сразу: в детстве парень даже не думал становиться актёром, предпочитая спорт. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».



Никита Кологривый: биография

Родился будущий артист 16 октября 1994 года в Новосибирске. Отец Никиты участвовал в боевых действиях в Афганистане и видел сына сильным и мужественным человеком, поэтому настоял на занятиях боксом. Сам Никита тоже поначалу собирался связать жизнь с физкультурой и спортом, поступив в педагогический институт.

Однако судьба распорядилась иначе благодаря дару интуиции деда: именно он посоветовала парню попробовать себя в театральном искусстве. Решившись на этот шаг, молодой новосибирец отправился на занятия актёрским мастерством. Преподаватели быстро разглядели потенциал юноши, убедив его окончательно выбрать творческий путь.

Фото: iStock/MarioLisovski

Первые шаги на большую сцену и ТВ

Дебют Никиты состоялся в Москве, в знаменитом Московском губернском театре, где в 2015 году он впервые появился на сцене в постановке «Остров сокровищ». Через три года, в 2018-м, завершилось обучение в престижном ГИТИСе. Уже вскоре зрители увидели молодого актёра на экранах телевизоров. За короткое время он снялся примерно в семидесяти фильмах и сериалах, став узнаваемым лицом российского кинематографа.

Скандалы с участием Кологривого

Однажды Никита попал в центр внимания широкой публики благодаря участию в программе Александра Гордона «Закрытый показ». Там актёр открыто поделился своими впечатлениями о фильме «Подельники», вызвав недовольство ведущего. Гордон просил Кологривого выражаться короче, однако тот дерзко заявил, что легко мог бы завершить передачу буквально тремя словами.

«Вы хотите поссориться? Это я могу. Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий, значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос, если нет — вас никто не держит. Выход там», — подчеркнул Гордон.

Кологривый поднялся и покинул студию, заявив, что общего языка с Гордоном они не достигнут.

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)
Кроме того, Кологривый неоднократно критиковал коллег по цеху, публично заявляя своё мнение о недостаточном профессионализме некоторых артистов. В январе в подкасте для подростков «Без сменки» он высказался о коллегах по сериалу «Слово пацана».

«Многие даже не разбираются, что в сериале происходит с профессиональной точки зрения. Какие артисты, как там работают. А работают ли они достойно этих оваций, которые вы им раздаете, или все-таки есть сериалы, в которых такие же артисты работают круче и пронзительнее?», — заявил артист.
В этом же шоу Кологривый высказался и в адрес Ивана Янковского, который сыграл в сериале «Слово пацана» роль другого бандита — Вовы Адидаса.

«Я и так этот Кощей, что мне там играть? Я вырос в этих местах в отличие от Вани Янковского и еще кого-то. И это прекрасно видно в сериале — кто действительно знает эту жизнь, а кто играет в то, что знает эту жизнь. Это очень заметно. И вам следует на это обратить внимание», — заявил артист.

Однажды он рассказал об Александре Бортич, отметив, что внешность актрисы играет большую роль в её успехе.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — отметил артист.

Александра Бортич (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Громкий развод звезды сериала «Слово пацана»

Личная жизнь актёра оказалась такой же бурной, как и профессиональная. В ноябре 2020 года Никита женился на актрисе Александриной Питиримовой, а спустя полгода пара стала родителями дочери по имени Есения. Однако семейное счастье оказалось недолгим: в ноябре 2023 года поклонники узнали печальную новость о расставании пары. Позже актёр подтвердил слух о кратковременном романе с известной актрисой Агатой Муцениеце, признавшись, что совершал ошибки в браке и не смог справиться с ответственностью семейного человека.

Проблемы Кологривого с законом

Весной 2023 года Никита вновь привлек внимание общественности, оказавшись замешанным в конфликте в одном из новосибирских заведений. По словам очевидцев, актёр вел себя агрессивно, приставал к персоналу бара и затеял драку с охранниками. Суд приговорил Кологривого к семи суткам ареста.

Амбициозные планы и дальнейшие перспективы

Несмотря на трудности и конфликты, Никита сохраняет уверенность в будущем. Актёр активно работает над новыми проектами, планирует открыть собственный продюсерский центр и верит, что сможет достичь всех поставленных целей. Сегодня Никита Кологривый остаётся одним из наиболее востребованных молодых актёров российского кино и театра.
Дарья Осипова

