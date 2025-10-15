Роман с Муцениеце, тюремный срок, критика Бортич, скандал с Гордоном и осуждение коллег из «Слово пацана»: что скрывает Кологривый?
Никита Кологривый — известный российский актёр, покоривший сцены театров и экраны телевизоров. Его творческая биография началась далеко не сразу: в детстве парень даже не думал становиться актёром, предпочитая спорт. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Никита Кологривый: биографияРодился будущий артист 16 октября 1994 года в Новосибирске. Отец Никиты участвовал в боевых действиях в Афганистане и видел сына сильным и мужественным человеком, поэтому настоял на занятиях боксом. Сам Никита тоже поначалу собирался связать жизнь с физкультурой и спортом, поступив в педагогический институт.
Однако судьба распорядилась иначе благодаря дару интуиции деда: именно он посоветовала парню попробовать себя в театральном искусстве. Решившись на этот шаг, молодой новосибирец отправился на занятия актёрским мастерством. Преподаватели быстро разглядели потенциал юноши, убедив его окончательно выбрать творческий путь.
Первые шаги на большую сцену и ТВДебют Никиты состоялся в Москве, в знаменитом Московском губернском театре, где в 2015 году он впервые появился на сцене в постановке «Остров сокровищ». Через три года, в 2018-м, завершилось обучение в престижном ГИТИСе. Уже вскоре зрители увидели молодого актёра на экранах телевизоров. За короткое время он снялся примерно в семидесяти фильмах и сериалах, став узнаваемым лицом российского кинематографа.
Скандалы с участием КологривогоОднажды Никита попал в центр внимания широкой публики благодаря участию в программе Александра Гордона «Закрытый показ». Там актёр открыто поделился своими впечатлениями о фильме «Подельники», вызвав недовольство ведущего. Гордон просил Кологривого выражаться короче, однако тот дерзко заявил, что легко мог бы завершить передачу буквально тремя словами.
«Вы хотите поссориться? Это я могу. Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий, значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос, если нет — вас никто не держит. Выход там», — подчеркнул Гордон.
Кологривый поднялся и покинул студию, заявив, что общего языка с Гордоном они не достигнут.
Кроме того, Кологривый неоднократно критиковал коллег по цеху, публично заявляя своё мнение о недостаточном профессионализме некоторых артистов. В январе в подкасте для подростков «Без сменки» он высказался о коллегах по сериалу «Слово пацана».
«Многие даже не разбираются, что в сериале происходит с профессиональной точки зрения. Какие артисты, как там работают. А работают ли они достойно этих оваций, которые вы им раздаете, или все-таки есть сериалы, в которых такие же артисты работают круче и пронзительнее?», — заявил артист.В этом же шоу Кологривый высказался и в адрес Ивана Янковского, который сыграл в сериале «Слово пацана» роль другого бандита — Вовы Адидаса.
«Я и так этот Кощей, что мне там играть? Я вырос в этих местах в отличие от Вани Янковского и еще кого-то. И это прекрасно видно в сериале — кто действительно знает эту жизнь, а кто играет в то, что знает эту жизнь. Это очень заметно. И вам следует на это обратить внимание», — заявил артист.
Однажды он рассказал об Александре Бортич, отметив, что внешность актрисы играет большую роль в её успехе.
«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — отметил артист.