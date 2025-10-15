15 октября 2025, 14:57

Никита Кологривый (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Никита Кологривый — известный российский актёр, покоривший сцены театров и экраны телевизоров. Его творческая биография началась далеко не сразу: в детстве парень даже не думал становиться актёром, предпочитая спорт. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Никита Кологривый: биография Первые шаги на большую сцену и ТВ Скандалы с участием Кологривого Громкий развод звезды сериала «Слово пацана» Проблемы Кологривого с законом Амбициозные планы и дальнейшие перспективы

Никита Кологривый: биография

Фото: iStock/MarioLisovski



Первые шаги на большую сцену и ТВ

Скандалы с участием Кологривого

«Вы хотите поссориться? Это я могу. Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий, значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос, если нет — вас никто не держит. Выход там», — подчеркнул Гордон.

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)



«Многие даже не разбираются, что в сериале происходит с профессиональной точки зрения. Какие артисты, как там работают. А работают ли они достойно этих оваций, которые вы им раздаете, или все-таки есть сериалы, в которых такие же артисты работают круче и пронзительнее?», — заявил артист.

«Я и так этот Кощей, что мне там играть? Я вырос в этих местах в отличие от Вани Янковского и еще кого-то. И это прекрасно видно в сериале — кто действительно знает эту жизнь, а кто играет в то, что знает эту жизнь. Это очень заметно. И вам следует на это обратить внимание», — заявил артист.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — отметил артист.

Александра Бортич (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)



Громкий развод звезды сериала «Слово пацана»

Проблемы Кологривого с законом

Амбициозные планы и дальнейшие перспективы