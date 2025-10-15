Рэпер Macan не явился в военкомат в назначенный день
Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) не пришёл в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в среду. Об этом сообщает РИА Новости.
С раннего утра представители СМИ ожидали появления музыканта у здания военкомата, однако артист так и не появился.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Macan должен явиться в комиссариат именно в среду.
6 октября Macan опубликовал в своих соцсетях фотографию из пункта призыва и заявил, что намерен пройти службу в армии. После этого новость широко обсуждалась в фан-сообществе артиста.
Официальных комментариев от представителя рэпера или военного комиссариата пока не поступало.
