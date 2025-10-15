Рэпер Macan не явился в военкомат в назначенный день

15 октября 2025, 11:35

Андрей Косолапов (Фото: Instagram*/1macan)

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) не пришёл в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в среду. Об этом сообщает РИА Новости.